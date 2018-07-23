В Николаевской ОГА отчитались о ремонте областных дорог – в списке участки трасс на Киев и Днепр

В Николаевской областной государственной администрации рассказали о текущем ремонте областных дорог, среди которых трассы Н-24 (Ульяновка-Николаев), а также Н-11 (Днепр-Николаев).

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи у себя на странице в Facebook.

Заместитель главы области сообщает, что на одном из участков киевской трассы выполняется ямочный ремонт, а на Н-11 фрезерование покрытия.

Н-24 (Ульяновка - Николаев) на участке 219 - 226 км ГП «Дорсервис» выполнялся ямочный ремонт струйным методом, Н-11 (Днепр - Николаев) на участке 255 - 260 км ЧП «Полтавабудцентр» выполнялось фрезерование асфальтобетонного покрытия, - написал Валентин Гайдаржи.

Также Гайдаржи опубликовал список ряда областных дорог, балансодержателем которых является управление инфраструктуры облгосадминистрации.

- В 151602 Н24 Сухой Еланец - Кандыбино выполняется пропитка дорожного полотна битумной эмульсией гудронатора-120 м2; - В 151906 (Новопетровка-Первомайское-Гуляйгородок) выполняется профилирование дороги и обочины автогрейдером с использованием щебня фр.0-70мм (200 тн) с последующей укаткой катком; - В 151202 (Казанка-зализн.ст.Казанка-Новоалександровка) выполняются подготовительные работы к асфальтированию-220м2, асфальтирование-220м2 (а / б 26,4тн) - В 151114 (Днепр-Николаев - Грейгово) выполняется укрепления обочины экскаватором, 1 бригада выполняет фрезерования-1680м2, асфальтирование (200тн) -1680м2; - О151901 (Снигиревка -Тамарине - Безымянное) выполняется ямочный ремонт струйным методом-140м2, - написал Валентин Гайдаржи.

Напомним, в Николаевской областной государственной администрации решили создать государственное предприятие, которое возьмет на себя функции по ремонту и содержанию областных дорог.