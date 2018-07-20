В Николаевской ОГА заявили о создании госпредприятия, которое полностью возьмет на себя дороги

В Николаевской областной государственной администрации решили создать государственное предприятие, которое возьмет на себя функции по ремонту и содержанию областных дорог.

Об этом сообщается в описании причин отмены тендера на строительство мостового перехода в Пересадовку на сайте публичных закупок Prozorro.

Торги были объявлены управлением инфраструктуры Николаевской облгосадминистрацией на сумму больше двух миллионов гривен. На торги подались восемь фирм, однако через некоторое время все предложения были отклонены. В причинах сказано, что Николаевская ОГА создает госпредприятие, которое полностью займется дорогами. Сообщается, что создание предприятия позволит сэкономить средства местного дорожного фонда, в связи с этим, необходимость в проведении тендера на строительство моста отсутствует.

— На основании вышесказанного, в целях экономии средств местного дорожного фонда, в управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации отсутствует дальнейшая необходимость в осуществлении закупки по процедуре открытых торгов по предмету закупки: Работы по разработке проектно-изыскательской документации по строительству мостового перехода через реку Ингул (…), - сказано в причинах отмены тендера.

По информации "Преступности.НЕТ", госпредприятие уже создано, однако руководящий состав еще не определен.

Напомним, Спустя три месяца после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", сегодня у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.