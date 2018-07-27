США пригрозили Турции санкциями, если она не освободит американского пастора

США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Глава Белого дома Дональд Трамп в четверг, 26 июля, потребовал от Анкары освободить Эндрю Брансона, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить «жесткие санкции» на своего союзника по НАТО.

- Он сильно страдает, - заявил Трамп о 50-летнем пасторе. - Этот невиновный глубоко верующий человек должен быть немедленно освобожден!

Вице-президент США Майк Пенс также заявил в тот же день, что если Анкара не примет незамедлительных шагов по освобождению Эндрю Брансона и не отпустит его на родину, Вашингтон «введет против Турции серьезные санкции».

Накануне 50-летний евангелический пастор Брансон, проведший почти два года в турецкой тюрьме, был выпущен судом в Измире из заключения под домашний арест. По информации официального турецкого информагентства Anadolu, это было связано с состоянием его здоровья.

Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину ему ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Брансону, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы. До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

Напомним, что ранее в Николаеве похитили турецкого журналиста и выдали режиму Эрдогана.