В Николаеве похитили турецкого журналиста и выдали режиму Эрдогана – его жене в прокуратуре пояснили, что это «по указанию свыше»

Юсуф Инан Днем в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана, которого турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред турецким властям.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал представитель благотворительного фонда «Инан».

По его словам, днем 12 июля люди в форме с шевронами Нацполиции остановили автомобиль, в котором находился Инан, а также еще один представитель турецкой общины.

- Из разговора этих людей в форме стало понятно, что они приехали из столицы. С ними еще были неизвестные лица, которые разговаривали на турецком языке и некоторое время стояли в стороне. Товарищи Инана, представители турецкой общины, когда увидели возле него этих людей, которые на тот момент уже пытались задержать Инана, заломив ему руки за спину, начали оказывать сопротивление. Но «полицейские» надели на него что-то похожее на наручники и передали тем, которые стояли рядом, судя по всему, выходцам из Турции. Те, в свою очередь, посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении, – рассказал один из представителей фонда, имя которого в целях безопасности скрыто.

Также собеседник отметил, что у Инана ранее был вид на жительство в Украине, который спустя некоторое время аннулировали.

– Он женился на девушке из Николаева, с которой у него есть двое маленьких детей. В 2016 году они зарегистрировали в Николаеве благотворительный фонд, который назвали «Инан». По всем документам он является его учредителем, а жена – директором фонда, - говорит собеседник издания.

Информация также подтверждается данными, обнародованными на сайте OpenDataBot. Благотворительный фонд, зарегистрированный на Инана Юсуфа, занимается предоставлением социальной помощи.

По мнению представителя фонда, Инана Юсуфа похитили ко второй годовщине попытки военного переворота в Турции.

– Раньше он часто выступал против политики президента Турции Эрдогана и участвовал в оппозиционной кампании, - рассказал собеседник.

Инан с женой Екатериной (фото из открытых источников) В комментарии «Преступности.НЕТ» жена Инана - Екатерина - рассказала, что еще 12 июля ее мужа задержали сотрудники управления СБУ в Киевской области с соответствующим решением суда на территории Николаева. Как пояснила она, на следующий день, 13 июля, судья Заводского райсуда вынес решение о депортации Инана, поскольку его вид на жительство якобы аннулировали, однако ему самому об этом не сообщили. О депортации мужа Екатерина узнала из турецких СМИ, где увидела фотографию Инана на фоне флага Турции. Также у него на руках был стяжки, которые используют сотрудники правоохранительных органов.

– После задержания его отвезли в николаевское управление СБУ, как мне рассказали в полиции. При этом в СБУ мне никто не отвечал. Они его как собаку схватили, затащили в машину и увезли. В течение часа-полтора мне потом позвонили из СБУ, и я его еще там два-три часа ждала, чтобы меня пустили к нему. Потом его отвезли в изолятор временного содержания, где он должен был пробыть 60 часов, и 13 июля было заседание в Заводском районном суде, после чего увезли, - рассказала жена Инана.

– Когда я узнала, что моего мужа экстрадировали, то позвонила своему адвокату, вся в истерике, не веря в произошедшее. Адвокат говорит: «Такого быть не может, это клевета, провокация – не верьте». Я приезжаю к нему утром, чтобы передать ему покушать, некоторые вещи, а мне там говорят, что его уже отправили в Турцию. Никто ничего не сказал ни мне, ни адвокату. Прокуратура ничего не знает, никто не знает, где мой муж. Думали, что он в турецком консульстве в Одессе, но там его тоже нет, и уже ближе к вечеру узнаем, что он уже в суде в Измире. И это все скрыто, никто ничего не знал, - сказала Екатерина.

Также Екатерина добавила, что по факту похищения ее мужа полиция уголовное производство не открывала. В полиции ей посоветовали обратиться с вопросом о пропаже ее мужа в прокуратуру. Кроме того, она добавила, что у адвоката было пять дней для обжалования решения судьи Заводского райсуда. По словам жены Инана, его адвокат уже подала апелляционную жалобу.

– В полицию мы обращались, но там сказали, чтобы мы обращались в прокуратуру и в СБУ. В прокуратуре сказали, что им было сказано сделать, и они это сделали. Говорят следующее: «Нам прислали указ свыше, и мы это сделали», - говорит она.

– Он это мог обжаловать, а ему даже не дали эту возможность. Мы не знали, что он разыскивается турецкими властями, мы спокойно себе жили. Он на протяжении всего времени пребывания поддерживал связь с родственниками, телефон с турецким номером всегда был включен. У него есть и в Турции адвокаты, но и им никто ничего не сообщал. Как оказалось, в розыске он еще с 2017 года, но он даже не был в курсе. Адвокат сейчас подает на апелляцию, но что получится – я не знаю. Там адвокаты отказываются с нами работать, потому что боятся Эрдогана, никто не хочет помогать, - посетовала Екатерина.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что на данный момент никакой информации о подобных действиях (задержании Инана - ПН) со стороны сотрудников ее ведомства не было.

Турецкие СМИ пишут, что Инан разыскивается по решению избирательного суда 2-го магистрата в качестве члена якобы «вооруженной террористической организации». Также сообщается, что операцию с целью экстрадировать Инана проводили сотрудники Турецкой разведывательной организации. Они утверждают, что Юсуф Инан по поручению Фетуллаха Гюлена распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Напомним, что два года назад в Турции произошла попытка военного переворота, но президенту Эрдогану удалось остаться у власти. После этого он начал проводить репрессии против своих политических противников. Задержание Инана может быть связано со второй годовщиной попытки переворота в Турции.

Напомним, что 11 мая Апелляционный суд Киевской области отменил решение первой инстанции в отношении водителя Михаила Саакашвили Абзианидзе, который якобы незаконно пребывал на территории Украины и впоследствии был депортирован.

Также ранее сообщалось, что Луганский окружной административный суд признал незаконной отмену вида на жительство и отказ в ее продолжении для гражданина Грузии, инструктора Нацгвардии Мамуки Абашидзе.