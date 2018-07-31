Во дворе БСМП поставили агитпалатку «Нашего края» – главврач, поддержавший кандидата от этой партии, говорит, что она за пределами больницы

В понедельник, 30 июля, после 18:00 на территории Николаевской больницы скорой медицинской помощи стояла агитационная палатка политической партии «Наш Край».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, палатка расположилась на зеленой зоне рядом со входом в больницу. В комментарии изданию, главный врач БСМП Александр Демьянов сообщил, что данная палатка стоит за пределами больницы, поскольку на территории бюджетных учреждений запрещено размещать любую символику политических партий.

- На территории больницы у нас такого нет. Более того, она была недалеко от входа, было сделано замечание, потому что они стояли на зеленой зоне. Обещали переставить, - сообщил Демьянов.

Также он добавил, что убрать самостоятельно палатку они не могут, по причине того, что она находится не на территории больницы, а на территории Заводского района.

- У нас ни на одних выборах не лоббировалась какая-либо партия начиная с периода Ющенко. Никаких рекламных буклетов партий у нас на территории больницы никогда не было. Даже, будучи членом «Партии Регионов», у меня не было агитации здесь за эту партию. Сейчас где-то кого-то лоббировать мы не собираемся. Если это территория города, значит кто-то дал разрешение и мы не можем самостоятельно ее убрать. Это территория Заводского района, - отметил он.

В тоже время, стоит отметить, что в момент формирования нового состава исполнительного комитета Николаевского городского совета седьмого созыва «Наш Край» лоббировал Демьянова в члены исполкома. Также добавим, что в 2015 году Александр Демьянов выступил с речью о Юрии Гранатурове, когда тот баллотировался на выборах городского головы от партии «Наш край».