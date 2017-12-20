«Список Казаковой»: коллективная без/ответственность (нужное подчеркнуть)

Татьяна Казакова С момента, как депутаты городского совета выразили недоверие Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, в информационном пространстве время от времени возникала тема смены заместителей мэра. За прошедшие 2,5 месяца речь шла о различных кандидатурах, о том, кто останется, а кто уйдет. Даже выдвигались версии о смене секретаря городского совета.

Данные темы специально поднимались в около политических кругах города. С их помощью ведущие игроки выстраивали свою стратегию, смотрели на реакцию относительно тех или иных кандидатур, смешивали карты своим оппонентам.

Особенно сильно этот процесс подстегнуло решение Татьяны Казаковой об отчете вице-мэров, который, к удивлению, прошел весьма спокойно. Единственным же попавшим в немилость стал транспортный вице-мэр Антон Турупалов, который своим действием/бездействием (здесь каждый выберет свое) стал раздражителем как для отдельных депутатов, так и для самой Татьяны Казаковой.

Спустя 2,5 месяца стало понятно, что Сенкевич вряд ли вернется в мэрское кресло, как и то, что Верховная Рада вряд ли назначит на ближайшее время перевыборы мэра. А поэтому вопрос относительно новой команды все чаще начал «выходить на поверхность». И вот 14 декабря Татьяна Казакова представила свой список, состоящий из кандидатов на должности заместителей мэра без указания направлений, и список кандидатов в исполнительный комитет горсовета. Некоторые фамилии, честно говоря, вызвали удивление не только у меня. Хотя я, в принципе, всегда придерживался мнения, что если тот или иной руководитель видит в своей команде кота или жителя Северного Полярного круга, и его присутствие только в плюс городу, то, почему бы и нет. Вот только ответственность за них должен нести именно сам руководитель.

Но так, как мы живем в Николаеве, и за последние три года стало понятно, что те или иные люди, приходящие во власть, не совсем те кандидатуры (или совсем не те, - авт.), которые предлагает лично руководитель, а скорее ему навязанные в силу партийной дисциплины (вспомним Ярослава Филатова и Вадима Мерикова, - авт.), каких-то договоренностей, обещаний и прочее, то считаю уместным опубликовать информацию о тех, кого предлагает Татьяна Казакова в качестве вице-мэров и новых членов исполкома.

Исходя из опубликованного списка, из нынешних вице-мэров останется Александр Омельчук, который курирует вопросы энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовете. Здесь важно напомнить, что данная программа была принята в обмен на то, что «ОБ» проголосует за внесение изменений в структуру городского совета, предлагаемых Сенкевичем. При этом еще одним требованием «оппозиционеров» было то, что курировать эту программу должен именно депутат от «ОБ». В итоге под это была создана отдельная должность вице-мэра, которую и занял в итоге Александр Омельчук.

Александр Омельчук Юрий Степанец

Вторым сохранившим место вице-мэром оказался Юрий Степанец. Он был назначен на эту должность при Юрии Гранатурове, когда тот исполнял обязанности городского головы. Степанец сменил тогда Александра Женжеруху, который курировал вопросы транспорта и предпринимательства. До прихода в городскую власть Степанец был главой налоговой инспекции Заводского района города Николаева. Весной 2014 прошлого года по мобилизации добровольцем пошел служить в 79-ю ОАЭМБр (ныне 79-я ДШБр). В одном из боев на Востоке страны получил ранение. После лечения в госпитале, снова отправился на передовую, где служил на должности заместителя командира батареи по вооружению гаубичной дивизии.

Что примечательно, не так давно он засветился на съезде «Народного Фронта» в Николаеве, что было весьма удивительным для многих.

В то же время должность первого вице-мэра покинет Андрей Дадиверин, а должности заместителей мэра покинут Антон Турупалов, Валентина Бондаренко. Ранее о своей отставке с должности вице-мэра объявили Евгений Шевченко и Мкртыч Мкртчян.

Здесь важно отметить, что, по имеющейся у «ПН» информации, причиной ухода Валентины Бондаренко является упразднение ее должности как вице-мэра. Ей было предложено остаться директором департамента финансов, на что Валентина Бондаренко дала категорический отказ. В принципе, ей было с чем сравнивать – самостоятельная фигура вице-мэр или подотчетный всем директор департамента финансов. Стоит напомнить, что Валентина Бондаренко была бессменным вице-мэром, начиная еще с времен мэрства Владимира Чайки. Не претендую на ее защитника, просто интересная деталь, не более.

Кого «предлагает» Казакова в качестве новых вице-мэров

Первый же взгляд на список вице-мэров наткнулся на интересный момент – два первых вице-мэра. Ими могут стать:

Владимир Крыленко Владимир Крыленко, глава фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете. Выходец из Службы безопасности Украины. Во времена власти Януковича возглавлял управления СБУ в Черкасской и Львовской областях. Управлением СБУ в Николаевской области руководил, по мнению самого Крыленко, в «самое сложное время» – с 12 марта по 5 августа 2014 года.

Уволился из органов перед запуском процесса люстрации. Находится в перечне должностных лиц, которые попадают под действие люстрации.

Его кандидатура идет по квоте БПП.

Юрий Андриенко Юрий Андриенко, занимал должность первого вице-мэра при Владимире Чайке, Владимире Коренюгине и Юрии Гранатурове. Стал первым заместителем мэра Николаева еще в 2010 году, после того, как на тот момент городской голова Владимир Чайка вступил в Партию регионов и выиграл очередные местные выборы. Тогда Юрия Андриенко называли ставленником губернатора Николая Круглова, у которого Андриенко работал до этого начальником организационного отдела Николаевской областной государственной администрации.

Отметим, что Юрий Андриенко запомнился тем, что 23 ноября 2013 года подал в Николаевский окружной административный суд иск с просьбой запретить николаевскому «Евромайдану» проводить свои собрания на главной площади города.

Когда Александр Сенкевич выиграл выборы, Андриенко единственный из вице-мэров не захотел с ним работать и уволился.

Стоит отметить, что мои собеседники в Николаевском горсовете настаивают на том, что Андриенко на должность первого вице-мэра лоббирует именно Юрий Гранатуров по квоте «Нашего Края». Однако сам Гранатуров эту информацию отрицает и заявляет, что Андриенко – решение сугубо Татьяны Казаковой.

Теперь, что касается предложения о двух вице-мэрах. Я думаю, когда будет публичное обсуждение на сессии данного списка (если, конечно, будет, - авт.), Татьяна Казакова как-то объяснит этот момент. Однако сейчас все выглядит так, как будто и Крыленко, и Андриенко согласны только на это место. И чтобы это не стало камнем преткновения, нашлось очень простое решение.

Кроме того, новыми вице-мэрами Казакова предлагает назначить следующих кандидатов:

Александр Садыков Александр Садыков, экс-глава Николаевской ОГА в 2005-2007 годах.

На данный момент в коридорах горсовета распространяется три версии захода Садыкова в городскую власть. Первая – по линии АП через Ирину Геращенко, которая была пресс-секретарем Виктора Ющенко. Вторая – усилиями олигарха, народного депутата от «ОБ» Вадима Новинского. При этом никто из местных «оппозиционеров» не имеет к этому никакого отношения. Третья –усилиями главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, с которым у Садыкова на фоне совета экс-губернаторов сложились весьма дружественные отношения.

Примечательно, что в апреле 2016 года Александр Сенкевич заявил, что кандидатура Александра Садыкова не рассматривается на должность заместителя мэра города по энергоэффективности.

Однако сам Садыков в интервью «ПН» в мае 2016 года отметил, что Александр Сенкевич после победы на выборах предлагал ему должность первого вице-мэра.

- Почему не срослось – это вопрос не ко мне. Мы встречались с мэром Сенкевичем 15 февраля и, если бы мы договаривались, результаты должны были бы быть видны уже сегодня, – говорил тогда Садыков.

Сергей Диндаренко Сергей Диндаренко, полковник налоговой милиции, занимал различные руководящие должности в структуре ГФС Украины, начиная с 2000 года. До 2009 года работал в Николаеве, после чего был переведен в Киев на должность первого заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе столицы. Занимал должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления Миндоходов Украины.

В 2015 году баллотировался в Николаевский городской совет в списке «БПП «Солидарность». Его называли креатурой экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова. Работал заместителем начальника по морской безопасности в Николаевском филиале ГП «АМПУ».

На данный момент числится помощником народного депутата от БПП Андрея Вадатурского на общественных началах.

По имеющейся информации, его назначение – инициатива самой Татьяны Казаковой.

Юлия Литвинова Кроме того, Татьяна Казакова предлагает также сменить управляющее делами Николаевского горсовета. Вместо Вадима Стеепаненко она предлагает назначить директора департамента городского головы Юлию Литвинову.

Юлия Литвинова работает в городском совете последние 17 лет на различных не руководящих должностях. В 2013 году тогдашний и.о. мэра Юрий Гранатуров представил ее как своего штатного советника по вопросам аппаратной работы. После победы Александра Сенкевича она осталась штатным советником мэра. В ее задачи входило обеспечение контроля выполнения поручений мэра, а также консультации депутатов и горожан.

Позже она была назначена на должность начальника управления внутренних отношений департамента городского головы. После ухода Сенкевича Казакова назначила Литвинову на должность начальника департамента городского головы.

По сути, кандидатура Литвиновой на место управляющего делами горсовета – инициатива самой Татьяны Казаковой.

Новый состав исполкома

Что касается нового состава исполнительного комитета, то предложенный Казаковой вариант в отдельных случаях также вызывает ряд вопросов.

Само собой, в новый состав исполкома, в случае, если он будет проголосован депутатами Николаевского горсовета, войдут новые вице-мэры и новая управделами. Кроме них Казакова предлагает еще ввести директора фирмы «Добробуд ДПК» Михаила Беседина (баллотировался от БПП в городской совет Николаева, – авт.) и главврача областной детской больницы Александра Плиткина (как и Беседин, не прошел в горсовет по спискам БПП, – авт.). А также адвоката и главу юридической фирмы «Гарантия» Дмитрия Крейнина (бывший зять экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина, экс-представитель партии «УДАР», ранее был депутатом Киевоблсовета, - авт.). Они зайдут в исполком по квоте фракции БПП. При этом Крейнин – креатура нардепа Давида Макарьяна. По крайней мере, об этом говорят близкие к процессу люди.

По квоте «Нашего Края» в исполком предлагают ввести главврача БСМП Александра Демьянова (в предыдущем созыве был главой фракции Партии регионов в городском совете, - авт.), депутата Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрия Кормышкина и дочь бывшего губернатора Николаевской области Алексея Гаркуши Ингу Шаповалову, владелицу фирмы-перевозчика (ранее была депутатом горсовета от Партии регионов, - авт.).

Если кандидатуру Юрия Кормышкина еще можно как-то объяснить, хотя это и весьма сложно, то вот кандидатура Инги Шаповоловой оставляет ряд вопросов. По сути, в исполком вводят лоббиста владельцев маршрутных такси, которые на протяжении всего года поднимают тему повышение стоимости проезда. Можно, конечно, говорить, что интересы «маршрутчиков» также должны быть представлены в исполкоме. Однако с таким подходом перечень тех профессий, которые также должны быть представлены в исполкоме для защиты их интересов, может занять не один лист бумаги.

Кроме того, в состав исполкома Казакова предлагает ввести советника городского головы, в прошлом начальника юридического департамента мэрии Игоря Смородинова.

В исполкоме останутся: собственно, Татьяна Казакова, директор Департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев, бизнесмен Дмитрий Канарский, Александр Омельчук, владелец сети автозаправок «Ранг» Сергей Прудкий, предприниматель Сергей Станишевский, Юрий Степанец, адвокат Владимир Тимошин, экс-депутат городского совета Александр Трифонов.

Что стоит ожидать от фракций во время голосования за новую структуру

Как видно, в большинстве новые должности достались представителям двух фракции: БПП и «Нашего Края». «Оппозиционный блок», видимо, довольствуется теми должностями, которые уже есть у его представителей в структуре городской власти. А таких должностей, как известно, достаточно много, и, судя по всему, недавно прибавилась еще одна. КП «Институт социально-экономического развития города» на данный момент возглавляет депутат-«оппозиционер» Александр Маликин.

Хотя интересен и тот момент, что глава фракции Игорь Дятлов, который в последнее время не так часто появляется в публичной плоскости, в том числе, и на сессиях городского совета, предупреждает Татьяну Казакову о тех или иных нарушениях. Но, как все мы знаем, нет лучше актеров, чем депутаты и политики.

В стороне от процесса осталась промэрская фракция «Самопомощь». На данный момент точно не известно, их не пригласили, или они сами отказались от участия в этом процессе. В любом случае, для них такой вариант развития событий лучше – теперь они в оппозиции к трем фракциям, которые берут на себя ответственность за происходящее в городе.

Исходя из этого, вполне можно ожидать, что и новые вице-мэры, и члены исполкома успешно будут проголосованы в ходе сессии. Сейчас в авральном порядке собираются постоянные депутатские комиссии, на которых будут рассматривать кадровые вопросы, чтобы уже завтра или послезавтра они попали в повестку дня сессии.

Хотя, это Николаевский горсовет, поэтому даже на 50% нельзя быть в чем-то уверенным. Тем более, что все так называемые коалиции терпели крах еще на старте своего формирования. И то, как проходит процесс согласования кандидатур, дает понимание, что не все гладко и единогласно.

Роль Савченко

Александр Сенкевич и Алексей Савченко Нельзя не вспомнить во всем этом и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. Все, кто знаком с процессами, происходящими между ОГА и горсоветом, знают, что губернаторы в разное время оказывали разное влияние на городской совет. Кому-то это удавалось больше, кому-то меньше. Однако это влияние было всегда.

Уверен, что к ныне происходящему имеет непосредственное отношение Алексей Савченко. Хотя сам он уже несколько раз публично отрицал свое влияние и участие в процессах, происходящих в городском совете. В том числе, и в избрании новых вице-мэров.

- Я не вмешиваюсь и не собираю информацию по замам. Если они это сделали, пускай не убегают. Это их прямая обязанность, - ответил он в эфире НИС ТВ.

Однако именно он первым озвучил в Николаеве предложение об отставке Сенкевича и роспуске городского совета. Кроме того, он говорил, что в Николаеве есть два мэра – Александр Сенкевич и Игорь Дятлов, которые несут ответственность за город и должны работать сообща. Также председатель ОГА предлагал, что замами мэра Николаева Александра Сенкевича стали главы фракций городского совета.

По одной из версий, отставку Сенкевича Савченко согласовал лично с Президентом Порошенко

В итоге депутаты выбрали вариант выразить Александру Сенкевичу недоверие. Многие ожидали, что следующим шагом будет назначение перевыборов. Савченко заявил, что все для этого сделал и он выступает только за то, чтобы горсовет также был переизбран.

Однако сам Сенкевич заявил, что комитет Верховной Рады вернет прошение ОГА о перевыборах в Николаевском горсовете, потому что оно подписано не Савченко, а его заместителем Бонем.

Также немаловажен и тот факт, что Савченко «благословил» возвращение представителей Партии регионов во власть в Николаеве, заявив, что «они хотят и готовы работать на пользу общества», и «взгляды у них сознательные».

В общем, как бы Алексей Савченко не пытался (если пытался, - авт.) дистанцироваться от происходящего, он будет непосредственным участником переформатирования власти в городе. Либо сам, либо же его будут втягивать в эти процессы умышленно. И ответственность за происходящее ему придется разделять вместе со всеми причастными.

Послесловие

Не хотелось бы быть скептиком, однако у меня нет ни уверенности, ни даже надежды на то, что если все же будут избраны новые вице-мэры и новый состав исполкома, то что-то поменяется в лучшую сторону. И причина тому одна – у тех людей, которые сейчас идут во власть, совсем разные цели. И объединить их одной идеей – благосостояние города – совсем не получится. И яркий тому пример – отправленный в отставку мэр Сенкевич, который был со всеми фракциями весьма лояльный и демократичный.

Учитывая то, что кто-то из упомянутых в материале людей видит себя нардепом, кто-то – мэром Николаева, а кто-то просто идет на должность ради должности, то и результат будет соответствующий.

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Уже когда материал был готов к выходу, интернет-издание «НикВести» опубликовали комментарий Татьяны Казаковой относительно кандидатур Крыленко и Андриенко, который только подтверждает, что не все гладко и окончательного согласия у участников процесса еще нет. А это значит, что, возможно, в этом году Николаев не получит новых вице-мэров.

— Моя позиция такая. Ни один из присутствующих в списке не соответствует моим требованиям на первого зама. Да я подала документы, но моя позиция следующая. Должны быть заместители, не освобожденные от ответственности. Право подписи как первого зама, можно как дополнительно дать двум, или одному - это не принципиально. По этим заместителям должна быть закреплена отрасль, поставлены задачи и через время, каждые полгода мы спрашиваем с человека и вы принимаете дальше решения, даем оценку работы каждые полгода каждому. Галочка «первый заместитель» позволяет только одно - в мое отсутствие вести исполком и подписывать решения, - сказала Татьяна Казакова.

Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»