«Есть политическое сопротивление и информационные атаки», - Глава Госбюро расследований о давлении на ведомство

Директор новосозданного Госбюро расследований Роман Труба заявил о политическом сопротивлении работе ведомства и информационных атаках.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

- К сожалению, есть политическое сопротивление, хотя мы еще и не начали работу. А именно – блокирование народными депутатами принятия крайне важного закона для ГБР, - пояснил он.

Он добавил, что информационные атаки осуществлялись после его заявления о том, что проверки относительно 27 кандидатов на руководящие должности в Бюро не будут формальными.

- Понимаю, что отсутствие давления как такового в принципе невозможно: ГБР – это правоохранительный орган с очень серьезными полномочиями, - резюмировал глава структуры.

Напомним, ранее комиссия избрала главой управления ГБР в Николаеве прокурора ГПУ Денегу – окончательное решение за главой ведомства.

Справка: Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.