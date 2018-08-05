Глава Генштаба РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - СМИ

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложениями по восстановлению Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебный документ, адресованный председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду.

В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять беженцев, которые возвращаются.

План России получил "ледяной прием" в Вашингтоне, говорится в материале. Отмечается, что США будут поддерживать усилия в случае политического решения относительно конфликта в Сирии и проведения выборов под эгидой ООН. США обвиняют Асада в опустошении Сирии.

Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые российскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии - региона, который был одним из последних повстанческих ячеек.

Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран в гуманитарную деятельность на контролируемых правительством территориях Сирии, стремясь убедить остальной мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом.

Напомним, ранее правозащитники заявляли, что российская авиация нанесла новый удар по Сирии, погибли десятки человек.