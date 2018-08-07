В Раде зарегистрировали законопроект, разрешающий чиновникам не декларировать дорогие покупки и премии сразу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить необходимость для госслужащих вносить данные об изменении имущественного положения в е-декларации.

Законопроект подал депутат от «Воли народа» Сергей Шахов, сообщает «Центр противодействия коррупции».

Если документ поддержат, то декларантам не нужно будет вносить в электронную декларацию информацию о получении ими дохода или приобретении имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (1762 гривен).

Сейчас госслужащие обязаны подавать изменения в декларации, если они превышают 88 тысяч 100 гривен в течение 10 дней.

Если проект закона проголосуют, то все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год, когда чиновник или депутат будет подавать новую декларацию.

Также законопроект предлагает освободить тех, кто не подает изменения в имущественном состоянии, от административной ответственности за неподачу.

По мнению юриста ЦПК Дениса Свириденко, таким образом, украинцы не смогут отслеживать огромные премии, которые выписывают себе госслужащие, или элитные квартиры и авто, которые они покупают, и которые сразу становятся предметом журналистских расследований или уголовных дел.

В ЦПК напомнили, что если бы не сообщения об изменениях в имущественном состоянии, то не было бы известно о случае, когда бухгалтер жены генпрокурора Юрия Луценко продала народному депутату от БПП Глебу Загорию 8 квартир в столице.

Также не стало бы сразу известно о том, что депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий купил 5 предметов одежды и аксессуаров общей стоимостью более 600 тысяч гривен.

Или о том, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил своему заместителю Владимиру Кривенко более 600 тысяч гривен.

Напомним, НАЗК составило протокол на николаевского нардепа Макарьяна, который не внес в декларацию все имущество.