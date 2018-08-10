Ильюк забрал субвенцию для николаевской клиники и перевел в Одесскую область – нардеп пообещал, что вернет средства

Народный депутат Украины Артем Ильюк, чей избирательный округ находится в Ингульском районе Николаева, перевел свою субвенцию, которая предназначалась для офтальмологической больницы, в Одесскую область, на расчистку русла реки.

Об этом идет речь в блоге журналистки Юлии Акимовой в издании «Преступности.НЕТ».

Исходя из обращения 3 июля народного депутата к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Артем Ильюк просит внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» и исключить пункты, которые предусматривают покупку компьютерной техники, оргтехники, а также медицинского оборудования в Николаевскую областную офтальмологическую клинику, которое обойдется в 397 тысяч гривен. Средства Ильюк предложил распределить на расчистку русла реки Сарат, находящуюся в Одесской области.

При чем, до этого, 25 июня, Артем Ильюк пишет обращение к главе областного совета Виктории Москаленко, в котором просит предусмотреть софинансирование своей субвенции на клинику в размере 3% от общей суммы. Стоит отметить, что депутатская комиссия облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций прошла 17 июля. В ходе заседания депутаты согласовали выделение 11 тысяч 900 гривен в качестве софинансирования.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Артем Ильюк объяснил, что инициировал вопрос о покупке в больницу необходимой техники и оборудования, однако параллельно с этим между нардепом и депутатами из «Оппозиционного блока» в городском совете велась борьба, при которой депутаты мешали использованию субвенции.

— Я был в больнице и задал вопрос – что сегодня нужно больнице в рамках того, что я могу сделать. Мне сказали, что нужна компьютерная техника. Я занялся этим вопросом. Помимо этого вопроса там еще в перечне много вопросов с этого округа – с Ингульского и Корабельного районов. Этот вопрос инициировал я, и я им занимался, и я выбивал деньги. Просто параллельно я вел борьбу с рядом депутатов в большинстве своем из «Оппозиционного блока» в городском совете, чтоб они проголосовали за технические вопросы о перераспределении средств по моей субвенции на газовые счетчики. В это во все смешалась политика и реальная работа должна быть просто невидимой, о ней не надо много говорить. (...) Ты понимаешь, что делаешь хорошее дело, приносишь деньги, а тебе твои, по сути, коллеги твои, только в городском совете, просто, доходя до какого-то маразма, уничтожают не просто твою инициативу, а реальные твои дела, которые ты уже провел, - сказал Артем Ильюк.

Также нардеп заявил, что один из заместителей председателя Николаевской облгосадминистрации передал ему через однопартийца, что заблокирует субвенцию, если она не будет направлена на то, что им необходимо.

— Когда один из замов губернатора передал мне через депутата от нашей партии привет о том, что если мы не будем голосовать за их инициативы и их прихоти и еще что-то, они заблокируют все субвенции. Вот теперь эти мальчики на побегушках у ОГА из «Оппоблока» и блокируют эту субвенцию, - рассказал нардеп.

Политик уточнил, что с однопартийцем разговаривал Вячеслав Бонь. Поэтому, Ильюк направил субвенцию на расчистку реки в Одесской области, чтоб помочь своему коллеге-однопартийцу. При этом нардеп заверил, что деньги на медтехнику для больницы он найдет.

— Я принял решение помочь своему коллеге. А он за это поможет мне. Я эти деньги верну в любом случае, я разговаривал с распорядителями. (...) Это будут другие деньги, но на эти же объекты, - добавил Артем Ильюк.

При этом нардеп не ответил на вопрос, почему не осветил эту тему раньше и не высказал свою позицию, почувствовав давление на себя.

Напомним, 8 августа, в ходе заседания постоянной бюджетной комиссии Николаевского городского совета обсуждение вопроса распределения субвенции между учебными заведениями переросло в конфликт между депутатами от «Оппозиционного блока» и нардепом от партии «Видродження» Артёмом Ильюком.