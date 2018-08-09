Счётчики, ЖЭКи и управляющая компания: На бюджетной комиссии в Николаевском горсовете повздорили нардеп Ильюк и «Оппоблок»

В среду, 8 августа, в ходе заседания постоянной бюджетной комиссии Николаевского городского совета обсуждение вопроса распределения денег между учебными заведениями переросло в конфликт между депутатами от «Оппозиционного блока» и нардепом от партии «Видродження» Артёмом Ильюком.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Одним из вопросов в повестке дня было распределение 53 тысяч гривен между учебными заведениями. По словам замначальника гороно по финансово-экономическим вопросам Елены Завяловой, это даст им возможность освоить 1,8 миллиона субвенции, полученной в рамках Программы социально-экономического развития.

В свою очередь у членов комиссии возникли вопросы относительно распределения и они усомнились в том, что спустя какое-то время гороно не попросит деньги на те школы, у которых сейчас «забирает».

Однако после этого на комиссию пришёл народный депутат Ильюк, который заявил, что увидел прямую трансляцию заседания, и поинтересовался, почему депутаты не проголосовали за этот вопрос. В ответ глава комиссии Александр Бернацкий заявил, что представители гороно не могут в полной мере ответить на интересующие их вопросы, поэтому они и отказываются голосовать.

- Слушайте, восемь месяцев я наблюдаю пинг-понг, который здесь происходит между депутатским корпусом и исполнительной властью. Но от этого работа не двигается. 10 миллионов на счетчики, 2 миллиона на культуру, школу, образование и различные вещи. Ну неужели комиссия не может принять решение и нормально двигаться дальше? - возмутился Ильюк.

В свою очередь депутат от «Оппозиционного блока» Светлана Ласурия сказала ему, что депутаты просят чиновников разъяснить им некоторые вопросы, а когда те не могут этого сделать, считают что они их «валят».

- Если бы они подходили подготовленные, вопросов бы не было, поверьте. Они привыкли что-то предъявить депутатскому корпусу – разберутся – хорошо, не разберутся – слава богу, пролетело, - сказала она.

Однако Ильюк снова поинтересовался почему, несмотря на то, что он неоднократно обращался с просьбой проголосовать за субвенцию, они этого не делают

- Зато депутаты голосуют все субвенции от БПП, нормальная история. А мою как бы не замечаете. Ингульский и Корабельный район остаются как бы «за горизонтом», - сказал он.

В ответ на это депутат от «Нашего края» Сергей Карцев сказал нардепу, что тот необъективен, а Зинаида Танасевич предложила ему «придумывать нормальные законы».

Помимо этого, депутат от «Оппозиционного блока» Павел Зоткин поинтересовался, что Ильюк сделал для того, чтобы город получил 40 миллионов гривен на зарплаты учителям, а Артём Грозов призвал его не «превращать комиссию в балаган».

После этого Грозов, ссылаясь на официальный ответ от ПАО «Николаевгаз», поинтересовался зачем Ильюк выделял субвенцию на установку газовых счётчиков, если предприятие должно было установить их за свой счёт.

- Зачем мы даем деньги «Николаевгазу» на то, за что им уже заплатили жители города. Зачем мы даем им финансирование? Вы имеете какой-то конкретный интерес? Вы связаны как-то с компанией «Николаевгаз»? Зачем мы упрощаем работу монополисту, который «дерёт три шкуры» с людей, а мы ему даём на это деньги? Хотя они обязаны сделать это за свой счёт. Есть ли у вас или у вашей партии какая-либо связь с «Николаевгазом»? - спросил он.

В ответ нардеп заявил, что у него такой связи нет, а вот у «Оппозиционного блока» есть и он «может им нарисовать схему потом».

- То есть Алексей Рубский, который занимается установкой счётчиков никак не связан с партией «Видродження»? - спросил Грозов. - Алексей Рубский не устанавливает счетчики, - ответил Ильюк. - Ну, Алексей Рубский возглавляет один из отделов компании, - продолжил депутат. - Там есть один из подрядчиков, который выиграл тендер... - ответил Ильюк. - Является ли он братом главы организации «Видродження»? - снова задал вопрос Грозов.

После глава комиссии призвал депутатов остановиться и прекратить спорить.

- Субвенция была заведена ещё раньше. Во-первых, до решения Верховной Рады, когда мы приняли, что до 2021 года будет проведена программа. Программа действовала до 2018 года. И субвенцию я завел намного раньше и тянулось это все, благодаря неэффективности работы некоторых депутатов, которые блокировали, вы сами всё знаете, - выступил Ильюк.

Также Грозов сообщил, что после обращения Ильюка, на ЖКП «Південь» провели 9 проверок, однако не нашли никаких нарушений. А Зоткин поинтересовался, какие действия предпринял нардеп после победы на конкурсе управляющих компаний ООО «Місто для людей — Миколаїв».

- Неэффективные ЖЭКи- это пережиток прошлого, которые ваша партия прикрывает, покрывает и пытается использовать как админресурс на выборы. И вы используете работников ЖЭКов как своих рабов, которые тоже не получают ни материалов, ни денег на работы. Вы держите их руководство в ежовых рукавицах и бедные люди страдают, и потом вешаете им лапшу на уши, что их загонят непонятно куда. Это враньё и ложь. А потом работники ходят и расклеивают агитационные плакаты», — выступил Ильюк.

Стоит отметить, что в итоге члены комиссии проголосовали за перераспределение денег для гороно.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета утвердили программу установки индивидуальных газовых счетчиков, которая обойдется в 104 миллиона за два года.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.