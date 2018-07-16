У мэра Николаева нет вопросов к «однодневной» фирме, которая выиграла конкурс на обслуживание трех районов: «Может компания будет лучше чем ЖЭКи»

Александр Сенкевич (архивное фото) Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

«Я ответы услышал. Меня, как городского голову, и как николаевца, который живет в многоквартирном доме в Ингульском районе, они удовлетворили», - идет речь в сообщении.

При этом, он отметил, что все преимущества фирмы в конкурсе и другие ответы должны услышать горожане лично из уст председателя комиссии, заместителя директора Департамента ЖКХ Александра Репина, которому он поручил в ближайшее время провести брифинг на эту тему.

«...Чтобы всем все стало понятно, почему именно эта компания и откуда она, почему именно такой тариф, а не другой, чтобы тем политическим силам, которые решили на этой теме или попариться, или начать предвыборную гонку, не было больше возможности распространять манипуляции», - отметил Сенкевич.

Также он добавил, что проведение конкурса осуществлялось по требованию Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

«В то же время, решение комиссии - это не догма, не окончательное решение без права на обжалование. Согласно закону, если жители дома не определились с тем, кто будет обслуживать их дом, это должен сделать Департамент ЖКХ, что он и сделал, нравится это кому-то или нет. И я, как городской голова, не собираюсь в угоду кому-то влиять на решение комиссии, чего не делал и до этого. Если комиссия решила, что частная компания будет более эффективной за те ЖЭКи, которые годами управляли нашими домами, то может вместо того, чтобы слепо выступать за жэковскую монополию посмотреть, - а может эта компания будет лучше справляться со своим делом, чем ЖЭКи?», - пишет мэр.

В частности, он добавил, что жители имеют право в течение 2 месяцев самостоятельно выбрать другую фирму, если выигравшая их не устраивает, однако призывает горожан не жаловаться, если ЖЭК, который они выберут ничего не сделает.

«Есть еще более лучший выход - создать ОСМД, самостоятельно управлять и обслуживать свой дом, больше ничего не ждать от ЖЭКа и по своему усмотрению устанавливать тариф. И я бы хотел, чтобы те депутаты и политики, которые взялись делать громкие заявления, лучше бы направили свою энергию на то, чтобы помочь своим избирателям, при которых они так беспокоятся, создать ОСМД в своих домах, чем мы занимаемся последние годы и от чего еще не было никаких нареканий от николаевцев», - подытожил мэр.

Напомним, что в Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.