К зданию Николаевской мэрии БЮТовцы вывели пенсионеров и под лозунгами о «коммунальном геноциде» восхваляли свою партию

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии вышли люди на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Всего на пикет пришло около 50 человек, большая часть из них - люди пожилого возраста.

К месту акции привезли палатку с партийной символикой и плакаты с надписями: «Картина Репина приплыли. Остановим коммунальный геноцид», «Разом ми можемо зупинити комунальний геноцид», «Влада жирує – народ бідує». Также в палатке раздавали агитационную продукцию.

Стоит отметить, что среди митингующих присутствовали люди, который проводили регистрацию присутствующих, а также имели отдельные списки с именами и фамилиями.

Перед участниками акции выступили партийные активисты, которые высказали возмущение тем, что конкурс на обслуживание домов нескольких районов города выиграла недавно созданная фирма. Они уверены, что в этом есть коррупционная составляющая.

При этом они активно восхваляли свою политическую силу и призывали митингующих проявить позицию, чтобы на следующих выборах БЮТовцы смогли пройти в Николаевский городской совет.

Организаторы мероприятия огласили свою акцию бессрочной и попытались передать свое обращение городскому главе Александру Сенкевичу. Поскольку мэр находится в отпуске за свой счет, то митингующие решили принести свое обращение на сессию горсовета 17 июля.

Как известно, во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко арестовли и 11 октября 2011 осудили к 7 годам тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года после смены власти Верховная Рада освободила Тимошенко из колонии. 28 февраля 2014 года Киевский районный суд Харькова закрыл производство по уголовному делу по ЕЭСУ в связи с отказом прокуроров от обвинения (за отсутствием состава преступления). 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины в ходе совместного заседания всех палат решением 42 из 48 судей закрыл «газовое» дело Юлии Тимошенко.