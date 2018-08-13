Венесуэла собирается создать спецслужбу для борьбы с террористами из соседней Колумбии

В Венесуэле собираются создать спецслужбу для борьбы с терроризмом, который якобы осуществляет соседняя Колумбия по отношению к стране.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 11 августа в эфире государственного телевидения, сообщает «РБК-Украина».

- Я обратился к Министерству обороны, чтобы создать дополнительную службу безопасности для нашей защиты от колумбийского терроризма, - заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы утверждает, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить 4 августа покушение на него.

- Мое политическое и физическое убийство было подготовлено в Каса де Нариньо в Боготе. Это был Хуан Мануэль Сантос, который с помощью оппозиционных политиков из венесуэльского правого крыла отдал приказ убить меня, - заявил Мадуро.

Напомним, власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного политика страны Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента Николаса Мадуро.