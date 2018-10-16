Президент Ирана обвинил США в попытке сменить режим в его стране

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что они стремятся к смене режима в Иране, так как нынешняя администрация является наиболее враждебной к Ирану за последние сорок лет.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- За последние 40 лет при власти у США не было более враждебной к нам администрации, чем нынешняя. Уменьшение легитимности нашей системы является ее финальной целью. Когда они говорят об «изменении режима» в Иране, то как это может состояться? Только через постепенное уменьшение легитимности, иначе «изменения режима» не будет, – заявил Роухани.

Иранский президент также заявил, что США пытаются сломить Иран экономически и психологически, но все их попытки окажутся тщетными.

Выступая в Совбезе ООН, президент США Дональд Трамп анонсировал самые масштабные в истории санкции против Ирана после того, как вступят в силу обновленные ограничения 4 ноября.

Отношения США и Ирана обострены на фоне взаимных угроз, одностороннем выходе Трампа из Ядерной сделки из-за обвинений в том, что Тегеран тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие, попыток главы Белого дома заменить иранскую нефть для своих союзников. Компании-гиганты уже уходят из Ирана после того, как Трамп пригрозил, что можно вести бизнес либо с Тегераном, либо с Вашингтоном.

Напомним, что Иран пригрозил блокировкой экспорта нефти в случае американских санкций.