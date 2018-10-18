Две депутатские комиссии Николаевского облсовета поддержали идею обратиться в Кабмин с позицией против однополых браков

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Николай Кравченко инициировал обращение в Кабинет Министров Украины по вопросу удаления пункта об институте брака из Национальной стратегии в сфере прав человека, которую поддержал Президент Украины Петр Порошенко.

Предложение депутата поддержали уже на двух комиссиях облсовета – на комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, а также на комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе первой комиссии Николай Кравченко обратился к депутатам и предложил поддержать идею обратиться в Кабмин, к Петру Порошенко, а также в Верховную Раду по вопросу исключения пункта об институте семьи из Стратегии. Речь о том, что в статье 51 Конституции Украины сказано, что: «Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины». Однако в стратегии этот пункт изменен и говорит о том, что брак – это союз между двумя супругами. Николай Кравченко увидел в этом продвижение идеи однополых браков.

— Есть предложение, что право на создание брака гарантируется законом – каждый из супругов имеет равные права, то есть убирается понятие, что брак – это равный союз между мужчиной и женщиной – это продвижение однополых браков, - заявил Николай Кравченко.

Все члены комиссии по вопросам культуры единогласно поддержали обращение в Кабмин и Верховную Раду. В то же время, в четверг, 18 октября, прошла комиссия по вопросам туризма, на повестке дня которой был этот же вопрос. Самого инициатора Николая Кравченко не было на заседании, но вопрос поддержали даже без его рассмотрения.

Напомним, 17 июня, в Киеве состоялся марш равенства ЛГБТ, который завершает Киевпрайд, начавшийся 8 июня.