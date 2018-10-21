МВД Украины предоставило мэру Днепра Филатову личную охрану из-за его страха о подготовке на него покушения

Министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.

Об этом Українським Новинам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Да, предоставили (охрану Филатову)», - сообщил министр.

При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.

Отметим, 19 октября Филатов заявил, что у него обострилось "чувство опасности" и попросил предоставить ему защиту из-за возможного покушения. Политик рассказал, что у его дома «полдня стояли автомобили» с киевскими номерами, и «ходили непонятные люди».

— Уважаемые Арсен Аваков и Юрий Луценко, прошу выделить мне личную охрану. У меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко, - написал Филатов у себя на Facebook.

Мэр Днепра выдвинул две версии происходящего - провокация со стороны правоохранителей и подготовка покушения, и добавил, что не собирается уезжать из города.

Напомним, в Сумской области во двор депутата Степановского сельсовета бросили бутылки с зажигательной смесью.