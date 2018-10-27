У Гройсмана опубликовали решение о новом повышении цен на газ с мая

На сайте правительства со второй попытки опубликовали документ, в котором указано, как будут расти цены на газ для украинцев.

Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Издание отмечает, что постановление № 867 в четверг, 25 октября правительство опубликовало на своем сайте. Однако документ был доступен несколько минут, затем его удалили. Документ удалось сохранить журналистам «Украинских новостей».

Как и сообщали журналисты, согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов. С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 гривен за 1 тысячу кубических метров, о чем было объявлено правительством ранее.

А уже с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 гривны за 1 тысячу кубических метров. С 1 января 2020 года «рыночная» цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривны, согласно документу.

Напомним, что в Николаеве под зданием мэрии прошел митинг против поднятия цены на газ и новой управляющей компании.