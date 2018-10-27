Порошенко назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Петр Порошенко назначил Александра Карпенко начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ от 26 октября размещен на сайте президента.

Как сообщалось, с 2015 по 2017 годы управление СБУ в Донецкой области возглавлял Александр Куц. В августе 2017 года он стал руководить новообразованным Главным управлением Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

22 июня 2018 президент Петр Порошенко назначил Александра Куця главой Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Бывший председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский стал аудитором НАБУ.