«Трамп из тропиков», - в Бразилии президентские выборы выиграл ультраправый кандидат

Кандидат от ультраправых сил Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News.

По данным местной избирательной комиссии, он набрал 55,2% голосов избирателей. Противостоявший ему кандидат от левых, находившихся у власти в стране более десяти лет, Фернандо Хаддад получил 44,8% голосов.

За время избирательной кампании Жаир Болсонару получил в прессе прозвище «Трамп из тропиков», в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Президент США уже поздравил Болсонару с победой на выборах, сообщила пресс-служба Белого дома. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

Напомним, что ранее первый тур выборов президента прошел в Грузии.