Ветераны АТО и Афганистана, выступающие против изменений в госпитале, делают это для своей «скрытой цели», - глава Николаевской ОГА

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко считает, что митинги ветеранов Афганистана и АТО против реорганизации лаборатории в областном госпитале ветеранов войны на самом деле имеют под собой «скрытые цели» тех, кто их организовывает.

Об этом шла речь 26 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает «Преступности.НЕТ».

Отметим, ранее члены областной ассоциации ветеранов Афганистана и АТО выступали против реорганизации лабораторий, что является одним из шагов медицинской реформы. Речь идет о том, чтоб сократить штат лабораторий и оставить в областном госпитале исключительно тех сотрудников, которые осуществляют забор анализов, а само исследование этих анализов будет проводиться в областной больнице. Однако члены ассоциации считают, что таким образом их лишают быстрого получения результатов анализов и по сути просто закрывают лабораторию в областном госпитале, тем самым, заставляя их обращаться в частные лаборатории и сдавать анализы за деньги. В связи с этим ветераны АТО и Афганистана собрались в областном управлении здравоохранения на встречу с начальником управления Павлов Георгиевым, который объяснил им суть реформы.

Однако у воинов АТО и Афганистана возник ряд вопросов, к тому же члены ассоциации были уверенны что таким образом их просто лишают возможности бесплатно сдавать анализы и получать результаты. В связи с этим 23 октября ветераны организовали митинг под стенами управления облздрава.

В сопроводительном письме воины АТО, Афганистрана и активисты заявили, что реорганизация приведет к неудобствам. Члены ассоциации также упомянули оборудование из Канады, которое, по их словам, было закуплено с их помощью, теперь тоже передадут на баланс больницы.

— Нашими усилиями, с помощью канадских меценатов, оборудованная современным оборудованием клиническая лаборатория, приобретено современное хирургическое оборудование для малоинвазийных хирургических вмешательств, приобретен нейромиограф в неврологическое отделение, который является единственным в области и многое другое. (...) Мы считаем, что действия начальника Николаевского областного управления здравоохранения при ОГА Георгиева Павла противоречат здравому смыслу, он единолично решил закрыть лабораторию госпиталя, и передать ее на баланс областной больницы вместе с имуществом госпиталя, которое было куплено нами для нужд ветеранов и воинов АТО, которые проходят реабилитацию. Такой шаг приведет не только к неудобствам для больных, но и коллапса в работе медиков заведения, - сказано в сообщении.

Однако Алексей Савченко отметил, что в основном конфликт происходит из-за оборудования, которое подарили госпиталю и теперь, по словам главы ОГА, он ждет, когда активисты, при участии которых оборудование было подарено медучреждению, захотят забрать его в свою фирму.

— Я уверен, что многим людям не понравится мой ответ. (...) Мы говорим об одной стороне. А почему мы не говорим о том, где взялось это оборудование? Каким образом оно там появилось, каким образом оно используется? Кто за это несет ответственность, и кто за это получает прибыль? Ответа нет. Почему? Потому что неинтересно. Мне интересно, когда люди соберутся, придут к кому-то и скажут: «Добрый день, когда-то мы обратились к кому-то, нам подарили оборудование, а сейчас мы создали свою фирму и хотим, чтоб это оборудование передали на эту фирму и чтоб мы дальше тут работали». Вы считаете, что это конфликт? А я считаю, что это преступление. 100% моральное преступление, - отметил Алексей Савченко.

Савченко посоветовал активистам перестать давить на руководство больницы, а также на чиновников и своего заместителя Евгения Шевченко и оставить оборудование военному госпиталю, чтоб им могли пользоваться все.

— Пусть эти парни, если они уже когда-то договорились и получили оборудование, пусть они его оставят в больнице и пусть больница дальше его использует на пользу общества, а не пытаются давить на руководство больницы, на директора департамента, на заместителя с пониманием того, что «мы создадим компанию» и так далее, - сказал Савченко.

Также, по словам главы ОГА, никто не будет посылать ветеранов АТО и Афганистана сдавать анализы в частные лаборатории, а их недовольство реорганизации лаборатории – это реализация «скрытой цели».

— Это чушь. Это чушь, я даже не хочу об этом слышать. Они все на учете, все фамилии этих людей известны, их все знают, их немного и о том, что их куда-то будут отправлять – это не соответствует действительности и этого просто не может быть. Это реализация той скрытой цели, о которой я сказал. К сожалению, - добавил Алексей Савченко.

Напомним, в Николаевской области продолжается процесс строительства 14 сельских амбулаторий, на строительство которых выделено государственное финансирование в сумме 55,6 миллионов гривен. На сегодня по 12 проектам получена положительная оценка экспертизы и объявлены торги.