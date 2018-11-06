«Недоросль, у которого диарея мозга»: Генпрокурор Луценко с трибуны Рады оскорбил нардепа от «Самопомощи» Соболева

Генпрокурор Юрий Луценко поссорился с фракцией «Самопомощь» в Верховной Раде.

Это произошло во время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает «Украинская правда».

Лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк обвинил Луценко в том, что тот словесно оскорбил их депутата Егора Соболева (Генпрокурор в Верховной Раде сидит рядом с фракцией «Самопомощь» - ПН).

Также Березюк заявил, что Луценко не выполняет свои конституционные обязательства, а именно уклоняется от «организации досудебного следствия».

- Бездарность, безграмотность, руководства Генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую Конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают. Немедленно в отставку, чтобы профессиональные люди, которые по крайней мере Конституцию знают, руководили теми органами, которые являются самыми высокими процессуальными органами в стране, - сказал Березюк.

Луценко реагируя на это, вспомнил о деле убийства юристки Ирины Ноздровской.

- Когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиненный в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев не пришел даже в суд. Никого это не волнует, - сказал он.

- И сегодня похоронами Гандзюк занимается «Народный фронт», а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший глава антикоррупционного комитета (т.е. Егор Соболев - ПН) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале, - добавил Луценко.

После этого часть депутатов в Раде начали скандировать генпрокурору «позор».

Как известно, 6 ноября Генпрокурор Луценко заявил, что подает в отставку.

Отметим, в декабре 2009 года тогда еще глава МВД Юрий Луценко обозвал Нестора Шуфрича чмом.