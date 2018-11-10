«К сожалению, не всегда принимаются в пользу государства»: В АП признали неудачу из-за вывода почти двух миллиардов Януковича через банк Порошенко

Администрация Президента возложила ответственность за то, что сын беглого экс-президента Александр Янукович смог вывести два миллиарда гривен из своего банка, на судебную власть.

Об этом сообщает «Левый берег».

Как известно, ранее в программе «Схемы» сообщалось, что сотни миллионов гривен были сняты наличными с депозитов в банке сына Януковича «Всеукраинский банк развития» через кассу банка Порошенко «Международный инвестиционный банк».

«Судебные решения, к сожалению, не всегда принимаются в пользу государства, не все удается, но это не меняет принципиальных подходов к возвращению в бюджет всего того, что принадлежит народу», - говорится в нем.

При этом в АП подчеркнули, что благодаря усилиям Генпрокуратуры, которой в конкретном случае не удалось доказать связь два миллиарда гривен с Януковичем, в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с Януковичем и его окружение. Эти деньги были перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона. За них строят 184 общежития для военных-контрактников; покупают новое оружие для армии; проектируют и строят 513 сельских амбулаторий; реализуют другие социально-значимые проекты.

Кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.

«Все эти факты больше, чем красноречиво свидетельствуют о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-лицами его режима», - заявили в Администрации Президента.

В то же время «Международный инвестиционный банк» распространил сообщение, что выполняя решения суда об отмене ареста средств, которые ранее находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, не имел права препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами.

«Согласно требованиям законодательства Украины, банк не имеет права отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилами», - говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что упомянутые в программе «Схемы» физические лица открывали банковские счета в АО «МИБ» на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам, и банк не имел законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам.

Позже в предусмотренном законом порядке работники банка сообщили Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Указанные средства были заблокированы на счетах.

«Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО «МИБ» не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные», - отметили в банке.

Там сообщили, что сегодня на счетах в МИБ арестованы более 200 миллионов гривен, дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.