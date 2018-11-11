В Париже группа активисток Femen атаковали кортеж Трампа

Несколько полуобнаженных женщин напали на кортеж Президента США Дональда Трампа, который направлялся по Елисейским полям в Париже на торжественные мероприятия. Те были организованы по случаю годовщины окончания Первой мировой войны в воскресенье, 11 ноября.

Об этом со ссылкой на страницу сообщества Femen в Facebook сообщает интернет-издание NikLife.

На обнаженных частях тела женщин были видны надписи на английском: «Фейковый миротворец» и «GANGSTER PARTY». Трое девушек оказалаись в нескольких метрах от кортежа американского президента, когда их задержали французские полицейские. Еще одну активистку, выкрикивавшую оскорбления, полиция задержали рядом с Елисейскими полями.

Женщины оказались участницей движения Femen – радикальной феминистской группы активисток, которые часто устраивают акции протеста против сексизма, расизма, гомофобии и других социально-политических вопросов. В рамках данной акции Femen осуждает празднование героизма над теми, кто пострадал от первой мировой войны. По мнению активисток, это является лицемерием.

За день до этого ативистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию «военных преступников». В руках девушки держали плакаты с надписями «Добро пожаловать, военные преступники» и «Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила».

Напомним, ранее сообщалось, что встречу Лукашенко и Порошенко пыталась сорвать девушка из «Femen» с голой грудью.

А в феврале этого года активисту Femen, которая разделась на Венском балу в знак протеста против приезда туда Президента Украины Петра Порошенко, заметили на мероприятии вместе с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.