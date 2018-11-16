Мэр Николаева убрал из повестки дня сессии горсовета 20 вопросов – депутаты Дятлов и Киселева заявили, что это коррупция

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич единолично решил не вносить в повестку дня 47-й сессии горсовета 20 проектов решений, хотя их рассмотрела профильная земельная комиссия, а сами проекты решений прошли всю процедуру и «отвисели» на сайте положенное время.

Об этом стало известно в пятницу, 16 ноября в ходе заседания сессии.

Данную ситуацию поднял глава фракции «Оппозиционный Блок» Игорь Дятлов, зачитав 20 номеров проектов решений он поинтересовался у чиновников юридического департамента, о возможных причинах и основаниях того, что вопросы не были включены в повестку дня.

В свою очередь, представитель юротдела заметил, что такие основания четко не определены ни регламентом, ни законодательством, и все осуществляется с подачи разработчика решения в данном случае земельного управления.

Мэр Александр Сенкевич напомнил, что порядок дня сессии формирует он, как городской голова, но при обсуждении повестки дня любой из депутатов может включить любые вопросы, если они прошли процедуры.

— Что касается файлов, я их все не запомнил, некоторые файлы я лично не включал, потому что у меня есть по ним или обращения правоохранительных органов, или считаю, что их нужно дополнительно рассмотреть в комиссии, - заявил Сенкевич.

Также он добавил, что это было сделано для того, чтобы депутаты потом не занимались возможными проблемами с тем, что «под видом больших транспортных узлов хотят отдать участки отдельным компаниям или частным фирмам, созданным за один день до этого».

Игорь Дятлов (слева) Дятлова не удовлетворил такой ответ и он вновь поинтересовался у юрдепартамента, может ли мэр собственноручно не вносить в повестку дня какие-то вопросы. Конкретики в этот вопрос решила внести секретарь горсовета Татьяна Казакова, которая отметила, что аппарат совета подготовил все вопросы в повестке дня в том числе и эти 20 (номера проектов решений, которые зачитал Дятлов, - ПН), он был передан мэру и главам фракции на утверждение.

— Я даже не знаю, как это прокомментировать. Насколько я понимаю и читаю законы, я соглашусь с юрдепартаментом мэрии, что все вопросы которые прошли процедуру обязаны быть включены в повестку дня. А если по ним в процессе возникли какие-то вопросы, то непосредственно на сессии они могут быть исключены, но для этого нужно проголосовать. Мы конечно можем работать по этой сессии, но честно говоря попахивает коррупцией, - сказал в ответ на это Дятлов.

Елена Киселева Решила высказать свою позицию и глава фракции «Блок Петра Порошенко» депутат Елена Киселева. Так он отметила, что часть вопросов касаются граждан, за которые депутаты с легкостью проголосуют положительно, а остальные – те, которые ранее не был подержан на сессиях. То есть новые вопросы на заседание не выносил, хотя они есть и отвисели на сайте 20 дней. В частности он попросила, чтобы мэр предоставил ей перечень изъятых из повестки проектов решений, вместе с указанием законной причины их нерассмотрения.

- Когда кто-то не включает вопросы, а пытается с ними разобраться кулуарно, то коррупционные риски очень резко увеличиваются… Поэтому за прозрачность, плохое решение, незаконное – вносите в зал и пусть земельное управление говорит, отвечает оно закону или нет, и в продакшн, как вы любите говорить, - отметила Киселева.

В итоге, Сенкевич дал поручение предоставить депутату Киселевой запрашиваемую информацию.

Напомним, что на сегодняшнюю сессию пришло около 30 активистов «АвтоЕвроСила», которые просили остановить застройку сквера по Херсонскому шоссе. В частности комиссия по вопросам земли, приняла решение отказать в продлении аренды участка. Однако в итоговом заключении, подписанном главным архитектором Цымбалом, сказано, что возможно изменение целевого назначения под строительство жилого дома.