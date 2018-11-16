Сессия Николаевского горсовета: У входа митингуют из-за реорганизации детской поликлиники ОНЛАЙН

В пятницу, 16 ноября в Николаевском городском совете проходит очередная 47-я сессия, посвященная земельным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Депутаты должны рассмотреть более 200 вопросов которые касаются земельных отношений, а именно: разрешений на изготовление проектов землеустройства на отведение земельных участков, а также изготовление техдокументации; продление срока аренды; изменение сторон в договорах, касающихся аренды; передачи земельного участка в постоянное пользование и другие.

В зале ведется онлайн-трансляция

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09:40 У входа в Николаевский горсовет проходит митинг против реорганизации детской поликлиники на улице Космонавтов, 144. Представители инициативной группы хотят выступить на сессии и обратиться к мэру и депутатам с просьбой не проводить реорганизацию.

Напомним, что житель Николаева заявил, что в педиатрическом отделении №2 городской детской больницы №2 сокращают 15 работников по собственному желанию из-за того, что здание продали в частные руки. В тоже время начальница горздрава Ирина Шамрай заверила, что медики лишь переезжают в другое здание.