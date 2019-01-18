На Волыни мужчине, который хотел задать вопрос Порошенко, выбили телефон из рук

Во время рабочей поездки Президента Украины Петра Порошенко на Волынь между ним и мужчиной, который хотел задать вопрос Главе государства, произошел конфликт.

Видео произошедшего опубликовал блогер Анатолий Шарий.

На опубликованных кадрах видно, как Порошенко идет по улице в окружении охраны и фотографируется с людьми. В этот момент к нему пытается пробраться мужчина, который снимает происходящее мобильным телефоном. Когда ему все же удается приблизиться к Главе государства и он пытается задать вопрос, у него из рук выбивают мобильный телефон. По словам Шария, это сделал именно Петр Порошенко.

Кроме того, молодой человек запечатлил, как после инцидента к нему подходили полицейские, проверяли его данные, а также личные вещи. Герой видео представился фамилией персонажа романа Льва Толстого «Анна Каренина» Вронского.

Напомним, на Волыни на мероприятия с участием действующего Президента Украины и потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко людей свозили автобусами. В Луцке и Киверцах десятки людей после визита гаранта собирались в группы и возвращались к автобусам, припаркованным на нескольких улицах.