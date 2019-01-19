В Швеции завершился самый длинный в истории страны политический кризис – парламент избрал премьер-министра

Шведский парламент проголосовал за избрание исполняющего обязанности главы правительства Стефана Левена премьер-министром страны.

Об этом сообщает «Громадське».

Эту должность Левен будет занимать второй срок подряд. Избрание премьера завершило более чем четырехмесячные переговоры по формированию правительства и означает конец самого длинного политического кризиса в истории страны. Депутаты не могли согласовать состав нового кабинета министров с момента парламентских выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года. Министер иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем отметила:

- Шведский Риксдаг (парламент) выбрал Стефана Левена премьер-министром. Он проявил лидерство в формировании нового правительства. Создание Кабинета основано на сотрудничестве центристских партий, которое призвано предотвратить влияние крайне правых популистов.

На прошлой неделе Стефан Левен принял историческое соглашение с центристскими, либеральной партиями и партией зеленых. Он объединил право- и левоцентристские партии, чтобы избежать ситуации, когда ультраправые «Шведские демократы» будут иметь собственный голос в политике, передает агентство «Reuters».

Кандидатуру Левена на выборах поддержали 115 депутатов, 153 проголосовали против, еще 77 воздержались. Согласно шведскому законодательству, Левена не могли бы назначить на должность премьера, если бы против было большинство парламента, то есть 175 депутатов.

Левен занимал пост премьер-министра Швеции с 2014 года. После парламентских выборов 9 сентября он был назначен исполняющим обязанности главы правительства. На выборах в Швеции в сентябре 2018 года ни один из двух крупных партийных блоков не получил преимущества в парламенте. Голосование по избранию Левена премьер-министром 18 января было третьим после выборов. 14 ноября депутаты отклонили кандидатуру председателя умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, а 14 декабря – лидера социал-демократической рабочей партии Стефана Левена.

Напомним, что в Исландии вор сбежал из тюрьмы и улетел из страны одним рейсом с премьер-министром.