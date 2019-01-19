Аваков заявил, что агитация большинства кандидатов в Президенты незаконна – нарушения найдены и на Николаевщине

Большинство из зарегистрированных кандиатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «РБК-Украина».

По его словам, по состоянию на 00:45 19 января МВД и Национальная полиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях в ходе проведения предвыборной агитации.

Оформлены протоколы по фактам: хулиганства; нарушения порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах; изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствуют данные о тираже.

- По двум эпизодам открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство); по 51-му материалу проводится проверка (на этот момент, каждый день, по результатам проверок выходит от 10 до 15 решений по санкциям); по 8 поступившим обращениям - информация не подтвердилась, - отметил Аваков.

Он добавил, что на этот момент нарушения процессуально зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской областях и в Киеве. Нарушения зафиксированы в пользу таких зарегистрированных кандидатов в президенты: С. Каплина, А. Гриценко, Е. Мураева, А. Садового, И. Шевченко, В. Наливайченко

- Прошу кандидатов и руководителей избирательных штабов внимательно отнестись к информации о выявленных нарушениях - устранить нарушения закона и ввести агитационный процесс в строгое законное русло. Пусть даже это касается незначительных нарушений. Из малых нарушений - складываются системные ошибки. С самого начала компании МВД не будет снисходительно, - сказал Аваков.

Также министр подчеркнул, что вся предвыборная агитация кандидата обязана быть оплачена со специального счета избирательного фонда и иметь четкую информацию о тираже, фирме-изготовителе и фамилии ответственного за выпуск.

- Если эти условия нарушены - такая агитационная продукция должна быть убрана, а нарушители наказаны согласно закону, - отметил Аваков.

По данным Центризбиркома, по состоянию на вечер 18 января была известна информация об открытии счетов избирательного фонда только двух кандидатов - Андрея Садового и Игоря Шевченко.

Напомним, на Тернопольщине развесили билборды в поддержку Порошенко со священником, последний свое согласие не давал.