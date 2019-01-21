Британский министр обороны повесил в туалете бумагу с портретом Путина и матерной фразой, - «Daily mail»

Фото - иллюстрация У министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в туалете висит бумага с изображением российского президента Владимира Путина и оскорбительной фразой на русском языке.

Об этом пишет «Левый берег» со ссылкой на британское издание «Daily mail».

С момента вступления на должность министра обороны Гэвин Уильямсон гордится своей жесткой позицией в отношении России и её президента Владимира Путина.

«Этот шаг вряд ли порадует Москву, которая была замешана в конфликте с господином Уильямсоном после отравления Скрипалей «Новичком» в Солсбери в прошлом году. Тогда он вызвал обвинения в свой адрес словами о том, что Россия должна «уйти и заткнуться», - пишет издание.

Источник, близкий к министру обороны, подтвердил, что рулон туалетной бумаги с Путиным находился в его личном кабинете в министерстве обороны, и сказал, что г-н Уильямсон приобрел его как обычный подарок от кого-то. Он добавил: