Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей наших стран лучше, - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем не только будет способствовать сотрудничеству двух стран, но и сделает лучше жизни людей в обоих государствах.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

«Сегодня в Иерусалиме мы подписываем настоящее Соглашение и представители бизнеса говорят, что это поможет сделать жизнь людей в наших странах лучше, потому что это позволит сделать товары наших стран дешевле: украинские товары - в Израиле, израильские товары - в Украине. И мы планируем запустить новое соглашение о свободной торговле услугами - это прекрасная идея», - сказал Глава государства перед подписанием документа.

Также он назвал этот день в отношениях между Израилем и Украиной - историческим.

«Исторический день, потому что мы уничтожили все барьеры в наших экономических отношениях и я хочу вас поздравить и поблагодарить за такое сотрудничество», - добавил Петр Порошенко.

Президент отметил, что задолго до этого сотни бюрократов пытались подготовить Соглашение между Украиной и Израилем о свободной торговле, снять все ограничения в экономической сфере между двумя странами. И наконец это удалось сейчас.

«Мы сделали сто страниц за один год и в целом это полторы тысячи страниц. И это стало возможным после нашей встречи в Нью-Йорке с премьер-министром, потом мы встретились в Париже, где собственно мы всё закончили. И у нас еще один месяц ушел на то чтобы закончить все переговоры», - сказал он.

Глава государства поблагодарил Первого Вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и израильскую сторону за плодотворную командную работу и воплощение договоренностей Премьер-министра Израиля и Президента Украины.

«И сегодня мы имеем этот исторический документ», - констатировал Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной.

«Это очень просто. Мы научились от Израиля как защищать нашу страну, чтобы сделать сильную армию. И мы научились как сделать сильной экономику и обеспечить благосостояние нашего народа. Мы научились этому в Израиле и я думаю, что это очень успешный урок», - отметил он.

Глава государства также выразил благодарность Премьер-министру Государства Израиль Беньямину Нетаньяху за эффективную координацию работы наших дипломатов в международных организациях.

«Мы имели очень большой успех на Генеральной ассамблее, в ЮНЕСКО и я хочу поблагодарить за эту очень важную поддержку от наших израильских друзей и партнеров», - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение в активизации сотрудничества между Украиной и Израилем и пригласил Премьер-министра посетить Украину с визитом.

Премьер-министр Государства Израиль, в свою очередь отметил, что это третий визит Президента Украины в Израиль с момента его инаугурации.

«И это доказательство тесных отношений между Украиной и Израилем. Эти связи имеют глубокие исторические и культурные корни. Украинские евреи составляют весомую часть населения Израиля. Украина также является домом для большой еврейской общины», - сказал он, отметив, что еврейская община четвертая по размеру в Европе.

Также Беньямин Нетаньяху отметил рост инвестиций и торговли между двумя странами за последние годы.

«Сегодня мы сделаем то, что усилит их еще больше - подпишем Соглашение о свободной торговле. Мы работали над ней много лет. Она огромна - 1500 страниц», - констатировал Премьер-министр Израиля.

Отмечается, что во время визита Президента Украины также обсуждались пути увеличения сотрудничества в технологической сфере, сфере здравоохранения, аэрокосмической отрасли, науке и других.

«Мы строим лучшее будущее для людей. Каждый из нас делает это самостоятельно, но считаю, что совместными усилиями мы достигнем лучших результатов», - резюмировал Беньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Порошенко провел переговоры с президентом Израиля и со спикером кнессета.