Николаевская больница скорой медицинской помощи получила медицинское оборудование за деньги Всемирного банка

Николаевской больнице скорой медицинской помощи передали артроскопическую стойку с набором инструментов.

Оборудование в больницу передали 23 января, сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Оборудование было приобретено в рамках комплексного субпроекта «Новые возможности адаптации внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО в общину Николаева». Он будет реализован в Николаеве в рамках грантового проекта «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей» Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Профинансировал приобретение оборудования Всемирный Банк, стоимость стойки составила при финансовой поддержке Всемирного Банка. Общая стоимость оборудования – 1,96 миллионов гривен.

Присутствовавший на мероприятии заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко отметил, что развитие медицинской отрасли является приоритетом на 2019-й год.

«Хочу поблагодарить Министерство и Всемирный банк. Это показательный пример государственного и частного партнерства. В этом году мы, как облгосадминистрация, заложили значительные средства на развитие медицины области. Именно развитие медицинской отрасли - приоритет для нас на 2019-м году», - сказал Евгений Шевченко.

Глава облгосадминистрации Алексей Савченко, в свою очередь, напомнил о создании в Николаевской области онкологического диспансера и подчеркнул результаты совместной работы городской, областной и центральной властей.

«Я постоянно подчеркиваю, главное для больницы не стены, главное – это люди и качественное, современное оборудование. В этом году планируем создать современный онкологический диспансер, где и воплотим в жизнь этот принцип. Относительно общего проекта, его реализовывает Николаевский городской совет совместно с Министерством и Всемирным банком. Я знаю, что он направлен на поддержку ветеранов АТО и внутренне перемещенных лиц. Такие проекты ярко демонстрируют, что Николаевская облгосадминистрация и Николаевский городской совет работают бок о бок, в одном направлении, ведь для нас, как для областной власти крайне важна социальная поддержка военнослужащих и людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на востоке из-за агрессии России», - отметил Алексей Савченко.

Напомним, строительство трех из 14 амбулаторий первичной медицинской помощи в Николаевской области не будет закончено в срок.