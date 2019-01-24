В Венесуэле проходят масштабные протесты – лидер оппозиции объявил себя новым президентом, а армия поддержала нынешнего диктатора

В Венесуэле в ряде городов в ночь на 23 января начались массовые акции протеста, направленные против действующего президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на информационный портал El Nacional.

В частности, в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами; в некоторых районах столицы Венесуэлы протестующие строят баррикады, слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро. Сообщается о том, что военные и полиция применяют против демонстрантов слезоточивый газ, есть информация о наличии двоих погибших в ходе противостояния.

В городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие также вышли на улицы и устроили митинг, в ходе которого сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Народ вышел на улицы по призыву главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, призывавшего людей выйти на протест против ситуации в стране. Сторонники Мадуро уже отреагировали на демонстрации - они заявили о намерении провести 23 января шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.

Хуан Гуайдо Позже спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «исполняющим обязанности президента». Об этом сообщает AFP.

Вслед за объявлением Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы «временным президентом». Решение Трампа поддержала Организация американских государств.

Госсекретарь Майк Помпео призвал Мадуро уступить свой пост Гуаидо.

- Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы, — сказал он, напомнив, что Трамп признает временным президентом Гуаидо.

En el metro de Caracas rumbo a la marcha en contrab del dictador pic.twitter.com/KLm4GaM6Ip — Miguel Eduardo (@m1guelon1) 23 января 2019 г.

В случае, если Мадуро применит против протестующих силу, то Администрация США изучит возможность применения против Венесуэлы любых действий, об со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил «Интерфакс».

- Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи… то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять, — сказал он.

В свою очередь министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия будет поддерживать президента Николаса Мадуро, передает «Новое время».

- Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного, - заявил Владимир Падрино Лопес.

Напомним, ранее в Венесуэле во время выступления Мадуро прогремел взрыв – ответственность за него взяла вооруженная группировка.

Отметим, За первый срок правления Мадуро из страны сбежали около 3 млн человек. За покупками тысячи людей ездили в соседнюю Колумбию. В начале 2019 года руководитель комиссии по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман сообщил, что в 2018 году инфляция в Венесуэле составила почти 1 700 000%.

Выборы президента состоялись еще в мае 2018 года. Наблюдатели из латиноамериканских государств дружно заявили, что в стране массовые манипуляции. Их результаты не признали США. Зато Мадуро поздравил с победой Владимир Путин.