«Любовь приходит и уходит, а снег падает всегда», – мэр Сенкевич об уходе Горбенко с должности директора «ЭЛУ Автодорог»

Наталья Горбенко

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что ему сложно расставаться с Натальей Горбенко, которая занимала должность директора КП «ЭЛУ Автодорог», так как она была одним из лучших руководителей.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутат горсовета Николаева Горбенко уходит с должности директора «ЭЛУ Автодорог» – будет работать на заводе «Океан».

Сенкевич рассказал, что Горбенко - одна из лучших директоров КП, однако будут искать нового человека.

— Любовь приходит и уходит, а снег падает всегда. Будем искать нового человека. Незаменимых у нас нет. К сожалению, Наталья была одним из лучших директоров КП, но всякое бывает..., - сказал Сенкевич.

Также он отметил, что каждый, кто работал в городском совете или «около него» испытывали психологический прессинг на сессиях, от СМИ или в соцсетях.

— Здесь многие люди, которые работали в здании городского совета или около него, уходили именно из-за того, что тот психологический прессинг, который они испытывали, в том числе на депутатских комиссиях, в том числе на сессиях, в том числе там, где-то в Facebook, в прессе …он обесценивает их работу и они не очень видят зачем им это нужно. А каждый человека в своей жизни пытается ответить на вопрос: «Что это дает мне?», ну вот они выбирают другие места, к сожалению, - резюмировал мэр.

Отметим, что в 2016 году мэр Александр Сенкевич назначил свою соратницу по партии Наталью Горбенко на должность директора КП «ЭЛУ Автодорог».

Ранее, мэр Александр Сенкевич вручил Наталье Горбенко награду в конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере коммунальных услуг».

Напомним, что 3 декабря, имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен. Владельцем имущественного комплекса завода стало ООО «Торговый дом «АННОНА». Директор этой фирмы - Игорь Волошин, который возглавлял комитет кредиторов ПАО НСЗ «Океан». Стоит отметить, что ООО «Торговый дом «АННОНА» связывают с николаевским бизнесменом, бывшим начальником Николаевского морпорта, а ныне главой наблюдательного совета ООО «Компания «Український будівельник» Василием Капациной.