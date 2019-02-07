«Я бы его не использовал», – мэр Сенкевич раздумывает над ликвидацией КП «Дорога», но пока ищет возможности для его работы

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что необходимо оставить одно коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», а КП «Дорога» - ликвидировать, так как оно неэффективно.

Об этом стало известно в среду, 6 февраля, в ходе общения Сенкевича с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога». Сам депутат заявил, что это месть. А также добавил, что для мэра «управление городом – это компьютерная игра Симс Сити, когда что-то не получилось – перезагрузился и начал по-новому».

В свою очередь, Сенкевич сообщил, что недавние увольнения с предприятия связаны с тем, что «у кого-то закончился контракт, кто-то нашел себе лучшую работу, кто-то не нашел».

— Я когда был на больничном, читал комментарии одного из предприятий, который сказал, что городской голова наигрался в игры компьютерные и забыл про то, что он городской голова. Хочу сказать, что пока эти ребята играли в компьютерные игры, я их уже продавал, - прокомментировал Сенкевич слова депутата горсовета Вячеслава Янкова, которого уволили с должности директора КП «Дорога».

При этом он добавил, что работа руководителя (Вячеслава Янкова, - ПН) по его мнению была неэффективна, так как у предприятия нет ни одного выигранного тендера:

— С другой стороны КП «Дорога» не смогло даже выиграть тендер в Ингульском районе. То есть сейчас на предприятии нет ни одного выигранного тендера и сегодня людям нужно выплачивать зарплату. Про какую эффективную работу главы этого предприятия можно говорить? Поэтому, если люди работают, им продлевается контракт, если не работают – им контракт не продлевается. «Эффективно» по моему мнению, как руководителя города, – сообщил городской голова.

Как известно новым директором КП назначен Владимир Щербина, при котором «угробили» автопарк николаевской полиции, однако Сенкевич изучив его кандидатуру считает, что предприятие удастся поднять.

— Почитав его резюме и пообщавшись с людьми, которые дали на него референс, я принял такое решение. То, что угроблено – угробить еще раз невозможно. Поэтому давайте посмотрим еще раз на КП «Дорога», как оно будет поднято, - заявил мэр.

В частности, Сенкевич отметил, что подумывает о том, чтобы ликвидировать предприятие КП «Дорога», но пока что городская власть ищет возможность для работы этого предприятия.

— Два предприятия – КП «ЭЛУ Автодорог» и КП «Дорога» – в принципе, два таких объекта не нужны. Я бы сделал одно КП – «ЭЛУ Автодорог» и КП «Дорога» не использовал. Но сегодня это предприятие есть, на нем есть люди, которые там работают и этот процесс ликвидации одного или другого предприятия достаточно длительный. Поэтому пока сегодня мы пытаемся найти возможность для работы КП «Дорога».

Напомним, что 17 января стало известно, что городской голова Николаева Александр Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога». К тому же Янков сообщил, что на предприятии сразу назначили нового директора - Владимира Щербину.

Как известно, в октябре 2018 года в Главном следственном управлении Нацполиции открыли уголовное производство относительно служебных лиц ГУ Нацполиции в Николаевской области за присвоение крупных сумм из бюджета при покупке топлива, автозапчастей и проведении ремонта. Всего в ходе ревизии нашли нарушений финансово-бюджетной дисциплины на общую сумму 22,68 миллионов гривен, в том числе и таких, которые привели к потерям государственных финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 7,685 миллионов гривен.

Нарушения коснулись и отдела обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений ГУНП, который на то время возглавлял Владимир Щербина. Сообщалось, что на территории отдела обеспечения автотранспортом после Владимира Щербины осталось порядка 80 служебных автомобилей, которые подлежат списанию из-за ряда дефектов. Этот транспорт по неизвестным причинам был разукомплектован, и из него исчезло значительное количество деталей: от элементов кузова и салона до двигателей и других запчастей.

Согласно декларации Щербины о доходах за 2018 год как кандидата на должность директора КП «Дорога», в Николаеве он владеет недостроенным домом (290 кв.м) и достроенным (37,4 кв.м). Кроме того, еще один дом (80 кв.м в Новом Буге) и квартира (157 кв.м в Николаеве) записаны на жену Щербины Викторию Мироненко, которая работала в Очаковской налоговой инспекции и Главном управлении ГФС в Николаевской области.

За прошлый год Владимир Щербина получил 198,1 тысячи гривен зарплаты и пенсии (145,3 +52,8 тысячи). Некая Любовь Павлюк за отчуждение движимого имущества передала Щербине 540 тысяч гривен. Эта же Любовь Павлюк под Новый год передала в пользование жены Щербины автомобиль «Lexus RX350». Ну а сам Щербина подарил своей жене 100 тысяч гривен. Наличными семья Щербины хранит 22 тысяч долларов (5 тысяч муж и 17 тысяч жена).

Ранее Щербина хотел стать директором КП «Николаевская овощная база» и в декларации за 2017 год указывалавтомобиль «Land Cruiser» и 45 тысяч долларов наличными.