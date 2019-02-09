Во Львове «активисты» возле цирка протестовали против Зеленского и пытались его обвинить в курении «травы»

Во Львове 8 февраля около 20-30 человек устроили акцию протеста против кандидата в президенты Украины Зеленского. Актер и его коллеге по «Кварталу 95» вышли к протестующим на разговор.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Во время словесной перепалки Зеленского обвинили в употреблении наркотиков. Он это отрицал и предложил обвинившего его «активисту» Сергею Фаворскому вместе пройти тест на наркотики.

- Я курю траву? Дайте доказательства, - говорит Зеленский - Я тебе просто скажу, что я знаю людей, которые тебя знают давно… Тебя за руку поймать? Давай сейчас анализы сдадим? – ответил ему Фаворский. - Давай! Только вместе с вами. Вызывай врача, - сказал кандидат.

Также у Зеленского решили спросить «Чей Крым?».

- Крым наш украинский, вы что? Только украинский. Крым – Украина, Донбасс – Украина… Львовяне, Слава Украине! Спасибо вам, приходите к нам на концерт, - отметил Зеленский.

Упомянутый выше Фаворский представляет «Українську спілку учасників АТО» и вместе с другими «активистами» пытался захватить редакцию «Zaxid.net», когда издание опубликовало расследование о махинациях с землей для участников АТО.

Сайт «Форпост» пишет, что акцию протеста против Зеленского организовал львоский бизнесмен и экс-народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Кривецкий по поручению Администрации президента Украины.

Напомним, что ранее в Николаеве на бесплатном концерте «Лиги смеха» зафиксировали незаконную предвыборную агитацию Зеленского.