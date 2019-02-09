Дымовые шашки и сообщение о минировании: «Батьківщина» обвинила СБУ в попытке срыва выступления Тимошенко в Белой Церкви

В «Батьківщине» заявили, что в пятницу, 8 февраля, во время выступления лидера партии Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви было устроено несколько провокаций.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

«Во время митинга, на который собрались 10 тысяч человек, в толпу было заброшено семь дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны шесть человек, совершивших провокацию. При них было обнаружено еще семь дымовых шашек», – говорится в сообщении.

Также в партии добавили, что возле сцены был установлен автомобиль на еврономерах.

«Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб немедленно прибыли на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние», – отметили в партии.

«Партия «Батьківщина» считает, что провокации, устроенные в Белой Церкви, имеют откровенно политический характер. Очевидно, что задержанные «титушки» одновременно бросали дымовые шашки в людей с разных сторон площади по чьей-то команде, а время «заминирования» автомобиля координировался из того же центра. Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были осуществлены руками Службы безопасности Украины. Особенно циничным является то, что СБУ, которая должна заниматься безопасностью граждан и государства, в который раз взялась выполнять политический заказ власти и поставила под угрозу жизни людей, собравшихся на площади. «Батьківщина» требует детального расследования дела», – резюмировали в ВО «Батьківщина».

В то же время, как сообщил народный депутат Украины нескольких созывов Константин Бондарев на своей странице в Faceebook, полиция задержала представителей турецкой национальности с характерной внешностью.

Вместе с тем, пресс-служба Нацполиции сообщает, что в Белой Церкви во время выступления кандидата в Президенты «неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, собравшихся на встрече». Злоумышленники были задержаны.

«Кроме этого, еще у пяти человек, которые находились на площади, изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции», – говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Двух человек задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Еще относительно пяти составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в 18.51 в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во время выступления одного из кандидатов в Президенты в припаркованном за сценой автомобили «Audi» произойдет взрыв.

«На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль», – отметили в полиции.

Напомним, в Николаеве неизвестные 8 февраля напали на агитационную палатку кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, в которой волонтер раздавала газеты.