Альянс не откажется от ядерного оружия, если оно останется у России и Китая, - генсек НАТО

Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и КНР.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии немецкому изданию Morgen Post, пишет Европравда.

- Цель НАТО - мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО лишится всей своей ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие оставят или будут расширять свои ядерные арсеналы, - сказал Столтенберг.

Он также призвал Германию и других партнеров Альянса не отказываться от участия в ядерной программе США в Европе.

- Это ядерное участие важно для НАТО. И я призываю как можно больше партнеров-членов стать частью ядерного участия, в том числе Германию, - сказал генсек.

Издание отмечает, что на базе Люфтваффе в Бюхеле размещены около 20 американских атомных бомб типа В-61, каждая из которых в три-четыре раза мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму.

Ранее Столтенберг отверг предложение некоторых депутатов Бундестага о том, что для компромисса в вопросе Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) Россия может переместить свои ракеты на восток так, чтобы они не могли достичь Европы.

Напомним, что ранее Генеральная Ассамблея ООН не поддержала подготовленный Россией проектрезолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

Позже Путин объявил о приостановке участия РФ в ракетном договоре и о создании нового оружия.