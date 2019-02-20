В следующий созыв Рады могут пройти шесть партий – в лидерах «Слуга народа», «Батьківщина» и БПП, – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шансы попасть 6 партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Так, партию «Слуга народа» готовы поддержать 18% тех, кто пойдет на выборы, ВО «Батьківщина» – 15,4%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 14,9%, «Гражданскую позицию» – 8%, «Оппозиционная платформу – «За жизнь» – 6,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5%.

Другие политические силы не преодолевают 5-процентный барьер.

Опрос проходил с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, за выход во второй тур президентских выборов борются Порошенко, Зеленский и Тимошенко.