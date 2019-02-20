Мэр Николаева даст оценку действиям руководства КОП, - Савченко об обысках по делу о некачественном питании детей

Александр Сенкевич и Алексей Савченко Мэр Николаева Александр Сенкевич даст оценку действиям руководства коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Напомним, что 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. Ранее сообщалось, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

«Сегодня николаевские правоохранители провели масштабные обыски на коммунальном предприятии, которое обеспечивает питание детей в школах и детских садах города. Также обыски были проведены в ряде учебных заведений. Спасибо правоохранителям за принципиальную позицию – наши дети должны получать только качественное питание, о чем я говорил неоднократно, когда некоторые деятели пытались играть с организацией этого процесса».