Мэр Николаева даст оценку действиям руководства КОП, - Савченко об обысках по делу о некачественном питании детей

Мэр Николаева Александр Сенкевич даст оценку действиям руководства коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.
Напомним, что 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. Ранее сообщалось, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.
«Сегодня николаевские правоохранители провели масштабные обыски на коммунальном предприятии, которое обеспечивает питание детей в школах и детских садах города. Также обыски были проведены в ряде учебных заведений. Спасибо правоохранителям за принципиальную позицию – наши дети должны получать только качественное питание, о чем я говорил неоднократно, когда некоторые деятели пытались играть с организацией этого процесса».
«Уверен, что городской голова Александр Сенкевич, который также разделяет аналогичную позицию, предоставит четкую оценку действиям лиц, ответственных за организацию процесса питания в учебных заведениях. В том числе, и руководства профильного коммунального предприятия. Более того, я убежден, что мэр сделает все, чтобы организовать и обеспечить полное сотрудничество соответствующих должностных лиц с правоохранительными органами – для установления и наказания виновных», - заявил Савченко.