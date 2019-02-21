Глава николаевского «БПП» заявил, что неизвестные следят за партийным офисом

В Николаеве двое неизвестных мужчин вели наблюдение и видеосъемку офиса и сотрудников местной партийной организации «Блока Петра Порошенко».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава партийной организации «БПП» в Николаевской области Михаил Талпа.

Он просит помочь установить личности мужчин, которые попали в объективы камеры наблюдения.

«На вопрос: «Что вы ищете?» мы услышали ответ «Как пройти в библиотеку?» - добавил Талпа.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проводятся и в Николаеве.