Нардеп от пропрезидентской партии в соцсети оскорбил айтишников и обозвал индусов

Харьковский народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Михаил Кобцев в споре в комментариях в соцсети оскорбил представителей IT-сферы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кобцев опубликовал ссылку на материал «15 пунктов, почему ФОП для украинского IT – это зло» и вступил в спор в комментариях и допустил оскорбительные высказывания.

«…просто получающий кеш задрот сдаст своего неуемножадного шефа, потому что цель его, задрота – одна спокойно сжевать бургер, подр***ть на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами шефа, а шеф прилично полиняет если не присядет», - написал нардеп.

Сайт «Newsroom» пишет, что парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил «кустарей клавиатуры» в том, что они «не могут конкурировать даже с индюками» (так нардеп, судя по всему, назвал жителей Индии).

Согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.

Согласно данным сайт «Серпом по рейтингу», Кобцев замешан в кнопкодавстве и голосованиях, который спасли нардепа Александра Вилкула от снятия неприкосновенности, провалили снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева, защитили нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата от ареста НАБУ.

Напомним, что ранее жена генпрокурора Луценко перепутала доклады и выругалась в микрофон с трибуны ВР.