Глава МВД заявил, что зампред фракции БПП фигурирует в уголовных делах относительно выборов – Березенко отрицает и требует извинений

Арсен Аваков Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции БПП в парламенте Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, а нардеп отрицает причастность к избирательным схемам и ждет извинений.

«Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко», – рассказал Арсен Аваков в интервью «Зеркалу недели».

По словам Авакова, сотрудники офиса Березенко в Чернигове «вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают».

«Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. «У вас ордер на обыск есть?» –- «Нет». – «Идите». Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство», – рассказал министр.

Сергей Березенко Позже Сергей Березенко на своей странице в Facebook заявил, что ждет извинений от главы МВД за «распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию».

«Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес ... рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию», – заявил он.

Березенко также заявил, что поводом для такого заявления Авакова является его»политическая ангажированность», поскольку руководитель МВД «стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одного из кандидатов на президентских выборах».

Также он добавил, что за обвинениями со стороны штаба лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко в адрес кандидата в президенты Петра Порошенко стоит желание «подменить информацию о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневому финансированию избирательной кампании».

«Со стороны «Батьківщини» – только слова, а против Тимошенко – факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам», – заявил Березенко.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.