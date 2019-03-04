Возле киевского офиса Зеленского нашли прослушивающую аппаратуру

В Киеве 4 марта возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция нашла элементы аппаратуры прослушивания.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

В полицию сообщили о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

«Когда полиция прибыла на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы. Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование», - отметили в полиции.

Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, ранее глава МВД Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским.