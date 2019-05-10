Заболели в один день: 34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на оценивание

Подавляющее большинство судей Окружного административного суда Киева не явились для прохождения обязательного квалификационного оценивания из-за болезни.

Об этом Громадському сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

- 7 судей пришли, 34 - нет .. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни, - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

Согласно нормам законодательства, неявка судьи на квалификационное оценивание может стать причиной для увольнения, однако наличие медицинской справки считается уважительной причиной.

- Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки, - добавил он.

По словам Макарчука, всем судьям, которые внезапно заболели, назначили сдачу экзамена на 21 мая.

Среди судей, которые не пришли на экзамен, - председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и судьи, которые признали национализацию ПриватБанка незаконной.

Напомним, ранее глава Окружного суда Киева обвинил Порошенко в давлении на судей из-за решения о ПриватБанке.