«Текущая работа по обеспечению жизнедеятельности региона не может быть в заложниках у политического популизма», - Александр Кушнир

Важнейшим вопросом ближайшей сессии Николаевского облсовета, запланированной на 16 мая, является внесение изменений в областной бюджет на 2019-й год, ведь речь идет о своевременном финансировании мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения, образования, материально-техническое обеспечение бюджетных учреждений, проведение ремонтных работ, реконструкции объектов социально-культурной сферы для эффективного выполнения областных программ.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Вопрос повестки дня сессии сегодня должна была рассмотреть комиссия областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. К сожалению, мне не понятна позиция некоторых депутатов областного совета, ведь сейчас они сознательно публично отказываются даже рассматривать вопрос выделения средств для приобретения инсулина, повышения заработной платы педагогическим работникам, приобретения медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи или школьных автобусов и тому подобное. Кроме того, это касается и дальнейшей реализации различных проектов местного развития, в частности, проектов ГФРР, ремонтов учреждений социально-культурной сферы, ремонтов местных дорог и так далее, - комментирует заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир. - Но, насколько я понял, председатель комиссии увидел, что у него не получается направить процесс голосования на комиссии по «политически нужное» ему русло, поэтому с некоторыми коллегами они просто встали и ушли, тем самым сорвав заседание комиссии и рассмотрение вопросов».

По поводу основных направлений расходов, которые учтены в проекте решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019». Предусмотрено выделение средств, в частности на:

- образование: государственная поддержка лиц с особыми образовательными потребностями (5,8 миллионов гривен), приобретение дидактических материалов, мебели, компьютерного оборудования для школ, оплата труда для обучения учителей (39,2 миллиона), приобретение школьных автобусов, спецавтомобилей для инклюзивное-ресурсных центров, проведение интернет в учебных заведениях (46,9 миллионов гривен), современное оснащение школьных кабинетов (22,4 миллиона гривен), обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий заведений (9,9 миллионов гривен), приобретение школьных автобусов за средства местных бюджетов (8,7 миллионов гривен), региональный заказ на подготовку специалистов и рабочих кадров (1,9 миллионов);

- здравоохранение: содержание областных больниц (14,5 миллионов гривен), приобретение медицинских препаратов, в частности, инсулина на сумму 15 миллионов гривен (19,4 миллиона гривен), приобретение медицинского оборудования (63,9 миллиона гривен), приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (20 миллионов гривен);

-оплата труда работникам в связи изменениями в условиях оплаты труда (800 тысяч гривен);

-обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог (27,4 миллионов гривен);

-проведение ремонтов, реконструкции, строительства учреждений социально-культурной сферы (32,5 миллионов гривен);

- проведение государственных мероприятий в сфере культуры и физической культуры и спорта (1,4 миллиона гривен), реализация проектов-победителей конкурса местного самоуправления (2 миллиона гривен);

- реализация мероприятий областных программ территориальной обороны и профилактики преступности (4 миллиона гривен);

«Убежден, что кроме депутатов, которые руководствуются жаждой политического выживания/приспособления и апеллируют к общественности исключительно с позиции популизма, в Николаевском областном совете достаточно и сознательных депутатов, которые понимают - независимо от того, меняется политическая обстановка в стране или области, на Николаевщине бесперебойно должно продолжаться текущая работа, направленная на обеспечение жизнедеятельности региона и дальнейшее развитие местных общин», - подчеркивает заместитель председателя ОГА Александр Кушнир.

Напомним, депутаты-члены областной комиссии прекратили заседание из-за того, что другие члены комиссии не поддержали их и воздержались от голосования за снятие вопроса о перераспределении бюджета области.