Комиссия по вопросам ЖКХ облсовета поддержит предложение Николаевской ОГА по бюджету, если его согласуют профильные депутаты

Члены комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ поддержат распределение бюджета на 2019 год, только если этот вопрос поддержит профильная комиссия.

Об этом шла речь в понедельник 13 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе отчета о бюджете 2018 года, который предоставил директор департамента финансов Вадим Ищенко, глава комиссии Григорий Ташлык предложил дождаться решения комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций и поддержать его.

— Вы будете докладывать 15 числа на бюджетной комиссии, мы согласимся с их рекомендациями по вопросу – поддерживать на сессии или нет, - сказал Ташлык.

Аналогично решили поступить и с вопросом о перераспределении бюджета. Вадим Ищенко успел сообщить, что общий ресурс увеличения расходной части бюджета в 2019 году составляет 391 миллион 30 тысяч 885 гривен. Его перебил депутат Игорь Ивануна, который предложил поддержать решение комиссии по бюджету.

Перед голосованием Оксана Солтыс поинтересовалась, законно ли то, что проект бюджета на был опубликован на сайте за 20 дней до его рассмотрения. В ответ на это Виктория Москаленко заявила, что ответственность за это лежит на облгосадминистрации.

Напомним, депутаты-члены областной комиссии прекратили заседание из-за того, что другие члены комиссии не поддержали их и воздержались от голосования за снятие вопроса о перераспределении бюджета области.

Как известно, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко назначила очередную 26-ю сессию на 16 мая. На сессии областного совета будут рассматриваться 39 проектов решений, среди которых назначение Федора Барны на должность генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт», реорганизация нескольких медучреждений, внесения изменений в целевые программы, отмена решения о приватизации помещений детского лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове, а также внесения изменений в областной бюджет.