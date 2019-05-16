«Какой-то сюр», - депутат Невеселый прокомментировал голосование облсовета за перераспределение бюджета

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По словам Невеселого, бюджет понадобилось распределить срочно и, не смотря на то, что он не обсуждался на профильных комиссиях, в повестке дня сессии он был.

— Сегодня на сессии областного совета происходил какой-то сюр. После президентских выборов, когда уже начались рокировки в креслах, кому-то светит окончательное «до свидания», а кто-то пойдет из высоких кабинетов засеивать парламентские округа, очень срочно понадобилось «распределить» порядка 250 миллионов гривен денег областного бюджета. Понадобилось срочно. Пока не пришла другая команда новоизбранного президента.

Проект перераспределения средств не прошел профильную бюджетную комиссию, а потому, согласно регламенту, вовсе не имел законных оснований попасть в зал на голосование. Но он как-то попал, - написал Невеселый.

Кроме того, депутат высказал надежду, что голосованию будет дана соответствующая оценка.

— Также, через колено, его ставили трижды на голосование, тоже в нарушение регламента, пока не набралось нужное количество голосов – в итоге, 34 депутата нажали кнопку «за». Прикрываясь добрыми намерениями, якобы, что срочно нужно перераспределить деньги на нужды области, остается непонятным, зачем делать это с нарушением всех мыслимых и немыслимых нормативных процедур? Риторический вопрос, правда? И я очень надеюсь, что этому вопросу уже будет дана квалифицированная правовая оценка. Потому что 250 миллионов – это, возможно, огромная сумма ущерба для бюджета области, - добавил Невеселый.

Также депутат добавил, что на сессии просил голосовать по каждому пункту бюджета отдельно, но его никто не услышал.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что не голосовал за проект перераспределения бюджета, и отзовет свой голос, который засчитала система.