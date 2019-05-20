Климкин заявил, что пойдет на выборы в Раду самовыдвиженцем: «Членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь»

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Павел Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на предстоящих парламентских выборах пойдет самовыдвиженцем, так как не видит сейчас партийных проектов к которым мог бы присоединиться.

Об этом он рассказал в комментарии «Завтрака с 1 + 1».

Климкин уверяет, что никогда не был членом БПП и в будущем не собирается присоединяться к команде Порошенко.

— На самом деле, я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь. Я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям и идей открыт. Я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не в списки. Вокруг родной Киев, я многое здесь делал, поэтому самовыдвиженцем и все круто, - сказал он.

Напомним, что ранее Павел Климкин написал заявление об отставке.

Julia Davudenko

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