Шестое пленарное заседание «земельной» сессии горсовета мэр Николаева назначил на 6 июня

Городской голова Николаева Александр Сенкевич назначил дату продления шестого пленарного заседание 51-й очередной сессии.

Об этом свидетельствует его распоряжение, опубликованное на сайте горсовета.

Так, заседание назначили на четверг, 6 июня. Начаться оно должно в 10:00. Как известно в повестке дня земельные вопросы

Напомним, что вопросы из раздела «разное» депутаты рассмотрели на первом пленарном заседании сессии 14 марта. На втором пленарном заседании депутаты согласовали некоторые социальные вопросы, а после того, как депутаты стали отрицательно голосовать за вопросы горожан, Сенкевич прервал сессию. На третьем пленарном заседании, 9 апреля, депутаты утвердили более 100 вопросов, которые касаются граждан города, а также те, которые касаются коммунальных предприятий. За вопросы частников депутаты голосовали отрицательно. 25 апреля состоялось четвертое заседание сессии. По причине того, что тогда в зале осталось всего шесть депутатов, Сенкевич объявил еще один перерыв. В четверг, 16 мая, депутаты вновь проработали не долги и ушли на перерыв.